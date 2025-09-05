$41.350.02
48.130.07
Актуальне
Financial Times
Фейкові новини
The Times
Fox News
Ту-22М

Хто успадкує імперію Armani: план наступності залишається загадкою

Київ • УНН

 • 270 перегляди

Після смерті модельєра Джорджіо Армані виникло питання щодо його спадкоємця та майбутньої долі бренду моди. Хоча Армані заявляв про план наступництва, деталі залишаються невідомими, викликаючи дискусії.

Хто успадкує імперію Armani: план наступності залишається загадкою

Легендарний італійський дизайнер модного одягу і аксесуарів залишив після себе статки, оцінювані у понад 12 мільярдів доларів. Армані повідомляв у своїй автобіографії декілька років тому, що план наступництва підготовлений, але дизайнер не бажав розкривати деталі раніше.

Передає УНН із посиланням на The Times.

Деталі

Після смерті італійського дизайнера Джорджіо Армані з'явилось питання, на яке не було окресленно заздалегідь чіткої відповіді. 

Хто успадкує бренд легенди світу моди? І хто буде правонаступником величезних статків Армані, які оцінюються у приблизно 12,1 мільярда доларів. 

Про план наступництва Джорджіо Армані повідомив у автобіографічній книзі 2022 року, в якій ішлося про те, що дизайнер підготувався до цього зі своїм "звичним прагматизмом і дискретністю". Втім вказувалося, що  італійський модельєр та мільярдер "не розкриватиме його зараз".

Зазначимо, що після запуску свого модного дому в 1975 році Армані весь час був головним одноосібним керівником, креативним директором і власником величезного бізнесу. Він продовжував цю роботу до останніх років. Але водночас, як підкреслює Паола Полло, редактор відділу моди італійської Corriere della Sera, Армані також спланував свою смерть і "все записав, щоб імперія залишилася цілою".

Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20.08.25, 12:18 • 123048 переглядiв

Є також інший погляд на ситуацію.

Джулія Крівеллі, редакторка відділу моди італійської фінансової газети Il Sole 24 Ore, заявила, що все може бути не так просто.

Це був чоловік, який до кінця зберігав повний контроль над компанією. Я думаю, що він не підготував наступника — немає реального плану.

- вважає Крівеллі.

Серед прикладів, які вказують на імовірний сценарій - випадок з Luxottica. Італійського виробник сонцезахисних окулярів через три роки після смерті засновника знаходиться у колі питань в сенсі боротьби за власність.

Отже великі статки, суперяхта, нерухомість в Італії, в Антигуа або Нью-Йорку - все це може бути каменем спотикання у формі черги спорів і тяжб.

Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14.08.25, 12:44 • 256214 переглядiв

Але слід зазначити також, що сам Армані, незадовго до смерті, в інтерв’ю Financial Times Армані говорив про "поступовий перехід" влади. Ішлося про таких людей, як Лео Делл'Орко (партнер та керівника відділу дизайну чоловічого одягу компанії Армані) та його родини.

Що стосується бренду, вже зараз у коментарях ЗМІ, різні фахівці кажуть, що хто то б не зайняв посаду, яку багато десятків років контролював Армані, цьому спадкоємцю буде нелегко відповідати репутації людини, яку назвали "легендою" найяскравіші зірки світової культури.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що на 92-му році життя помер засновник світової модної імперії Джорджо Армані. До останніх днів він залишався вірним своїй справі.

Ігор Тележніков

КультураНовини СвітуФінанси
The Times
Financial Times
Нью-Йорк
Італія