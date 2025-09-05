Хто успадкує імперію Armani: план наступності залишається загадкою

Легендарний італійський дизайнер модного одягу і аксесуарів залишив після себе статки, оцінювані у понад 12 мільярдів доларів. Армані повідомляв у своїй автобіографії декілька років тому, що план наступництва підготовлений, але дизайнер не бажав розкривати деталі раніше.

Після смерті італійського дизайнера Джорджіо Армані з'явилось питання, на яке не було окресленно заздалегідь чіткої відповіді.

Хто успадкує бренд легенди світу моди? І хто буде правонаступником величезних статків Армані, які оцінюються у приблизно 12,1 мільярда доларів.

Про план наступництва Джорджіо Армані повідомив у автобіографічній книзі 2022 року, в якій ішлося про те, що дизайнер підготувався до цього зі своїм "звичним прагматизмом і дискретністю". Втім вказувалося, що італійський модельєр та мільярдер "не розкриватиме його зараз".

Зазначимо, що після запуску свого модного дому в 1975 році Армані весь час був головним одноосібним керівником, креативним директором і власником величезного бізнесу. Він продовжував цю роботу до останніх років. Але водночас, як підкреслює Паола Полло, редактор відділу моди італійської Corriere della Sera, Армані також спланував свою смерть і "все записав, щоб імперія залишилася цілою".

Є також інший погляд на ситуацію.

Джулія Крівеллі, редакторка відділу моди італійської фінансової газети Il Sole 24 Ore, заявила, що все може бути не так просто.

Це був чоловік, який до кінця зберігав повний контроль над компанією. Я думаю, що він не підготував наступника — немає реального плану. - вважає Крівеллі.

Серед прикладів, які вказують на імовірний сценарій - випадок з Luxottica. Італійського виробник сонцезахисних окулярів через три роки після смерті засновника знаходиться у колі питань в сенсі боротьби за власність.

Отже великі статки, суперяхта, нерухомість в Італії, в Антигуа або Нью-Йорку - все це може бути каменем спотикання у формі черги спорів і тяжб.

Але слід зазначити також, що сам Армані, незадовго до смерті, в інтерв’ю Financial Times Армані говорив про "поступовий перехід" влади. Ішлося про таких людей, як Лео Делл'Орко (партнер та керівника відділу дизайну чоловічого одягу компанії Армані) та його родини.

Що стосується бренду, вже зараз у коментарях ЗМІ, різні фахівці кажуть, що хто то б не зайняв посаду, яку багато десятків років контролював Армані, цьому спадкоємцю буде нелегко відповідати репутації людини, яку назвали "легендою" найяскравіші зірки світової культури.

УНН повідомляв, що на 92-му році життя помер засновник світової модної імперії Джорджо Армані. До останніх днів він залишався вірним своїй справі.