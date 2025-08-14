Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів

Вдова співака Елвіса Преслі Прісцилла відповіла на гучний позов колишніх бізнес-партнерів, які звинувачують її в тому, що вона нібито "відключила" від апарату життєзабезпечення свою доньку Лізу Марі, щоб повернути контроль над маєтком покійного чоловіка. Прісцилла називає претензії "безпідставними", підкреслюючи, що це спроба дискредитувати її через старі суперечки.

Про це пише УНН із посиланням на DailyMail.

Деталі

80-річна вдова Елвіса виступає у суді проти колишніх бізнес-партнерів Бріджит Крузе та Кевіна Фіалко. За їхніми словами, Прісцилла "задумала" шахрайську схему та використала смерть Лізи Марі у 2023 році.

У понеділок було подано скандальний позов, у якому стверджується, що Прісцилла Преслі нібито "відключила штепсель" апарату життєзабезпечення своєї доньки Лізи Марі після зупинки серця у січні 2023 року.

Позивачі назвали Преслі "опортуністкою", яка "чіплялася" за Лізу Марі як єдину спадкоємицю майна Елвіса та ігнорувала директиву щодо охорони здоров’я дочки.

За словами позивачів, Прісцилла "зрештою хотіла контролювати" довіру Лізи та Грейсленд. При цьому Ліза Марі "не мала жодного бажання бачити чи будь-яким чином перебувати поруч" зі своєю матір’ю перед церемонією "Золотий глобус 2023", яка відбулася за два дні до її смерті.

Найважливіше те, що Прісцилла знала, що Ліза готується усунути її з посади єдиного довіреного власника безвідкличного трасту страхування життя Лізи, і в іншому випадку погрожувала подати на неї до суду – йдеться у скарзі.

Крузе та Фіалко, керівники Priscilla Presley Partners, нібито "працювали над тим, щоб зберегти сім’ю разом", а Преслі та Ліза Марі пізніше разом пройшлися червоною доріжкою.

У позові також стверджується, що "помітно хвора" Ліза Марі скаржилася Преслі на своє здоров’я, натомість та нібито "проігнорувала попереджувальні знаки" та пішла з нею до "Шато Мармон" випити.

Зазначається, що "директива про розширену медичну допомогу" Лізи від 2010 року, де вона просила продовжити життя якомога довше, нібито була проігнорована.

У позові також ідеться, що Преслі "вимкнула штепсель протягом кількох годин після госпіталізації Лізи та до того, як її онука Райлі Кіо змогла потрапити до лікарні".

Ліза Марі померла від непрохідності тонкого кишечника, спричиненої попередньою операцією зі схуднення.

Прісцилла знала, що смерть Лізи нейтралізувала загрозу спроб Лізи усунути Прісциллу з посади єдиного довіреного власника безвідкличного трасту страхування життя Лізи, і Прісцилла зрештою хотіла контролювати Promenade Trust та Graceland – зазначається у позові.

Позивачі додають, що "наступного тижня у своєму будинку (перед похороном Лізи) Прісцилла вигукнула: „Я королева. Я керую Грейслендом"".

Через два тижні після смерті Лізи Прісцилла оскаржила заповіт дочки, який передав контроль над Promenade Trust її онуці Кіо. Вона оскаржила поправку 2016 року, яка усувала її та колишнього бізнес-менеджера Баррі Сігела і призначала співопікунами Кіо та покійного Бенджаміна. Питання було вирішене через п’ять місяців.

Зустрічні обвинувачення вдови Преслі до колишніх бізнес-пертнерівПреслі стверджує, що її змушували підписати понад 20 різних угод за 27-хвилинну зустріч у будинку Круза, яких вона ніколи раніше не бачила. Серед інших обвинувачень:

Крузе вимагала від Преслі відмовитися від мобільного телефону та вести все спілкування через неї;

Всі банківські рахунки Преслі були закриті, а нові відкриті зі спільними підписантами;

Крузе та спільники отримали понад дві третини виручки від угоди (майже 300 000 доларів) та понад 120 000 доларів «комісійних» за фільм «Прісцилла»;

Преслі змушували доставити цінне майно та фінансові документи до Флориди, а потім стягли понад 30 000 доларів за їхнє зберігання;

Крузе і спільники планували підвищити свій публічний профіль, отримавши право бути присутніми на поминальній службі;

коли Прісцилла дізналася про шахрайство, вона закрила банківські рахунки Крузе та спільників, на яких залишалося менше трьох тисяч доларів.

Крузе та Фіалко стверджують, що "невпинно працювали" над отриманням 2,4 мільйона доларів для Преслі та семизначної суми для її сина Навароне, але були звільнені до укладення остаточної угоди та не отримали компенсацію.

Адвокат Прісцилли Марті Сінгер прокоментував для Daily Mail:

Це, безсумнівно, один із найганебніших, найбезглуздіших, найпишніших та безпідставних судових процесів, які я бачив у своїй практиці. Це не що інше, як сумна та підступна спроба фальшиво заплямувати репутацію вісімдесятирічної жінки у відвертій помсті за подання позову проти Бріджит Крузе, Кевіна Фіалко та їхніх спільників

Він додав, що Крузе та її спільники вже вчетверте наймали різних адвокатів у цій суперечці, і "це огидний піар-хід", про що свідчить факт надсилання скарги та прес-релізу до преси ще до вручення документів у суді.

