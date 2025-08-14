$41.510.09
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов

Киев • УНН

 • 2068 просмотра

Вдова Элвиса Пресли, Присцилла, отвергает иск на 50 миллионов долларов от бывших партнеров, которые обвиняют ее в отключении дочери Лизы Мари от аппарата жизнеобеспечения. Она называет эти претензии безосновательными, утверждая, что это попытка дискредитировать ее из-за старых споров.

Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов

Вдова певца Элвиса Пресли Присцилла ответила на громкий иск бывших бизнес-партнеров, обвиняющих ее в том, что она якобы "отключила" от аппарата жизнеобеспечения свою дочь Лизу Мари, чтобы вернуть контроль над имением покойного мужа. Присцилла называет претензии "безосновательными", подчеркивая, что это попытка дискредитировать ее из-за старых споров.

Об этом пишет УНН со ссылкой на DailyMail.

Детали

80-летняя вдова Элвиса выступает в суде против бывших бизнес-партнеров Бриджит Крузе и Кевина Фиалко. По их словам, Присцилла "задумала" мошенническую схему и использовала смерть Лизы Мари в 2023 году.

В понедельник был подан скандальный иск, в котором утверждается, что Присцилла Пресли якобы "отключила штепсель" аппарата жизнеобеспечения своей дочери Лизы Мари после остановки сердца в январе 2023 года.

Истцы назвали Пресли "оппортунисткой", которая "цеплялась" за Лизу Мари как единственную наследницу имущества Элвиса и игнорировала директиву по охране здоровья дочери.

По словам истцов, Присцилла "в конечном итоге хотела контролировать" доверие Лизы и Грейсленд. При этом Лиза Мари "не имела никакого желания видеть или каким-либо образом находиться рядом" со своей матерью перед церемонией "Золотой глобус 2023", которая состоялась за два дня до ее смерти.

Самое важное то, что Присцилла знала, что Лиза готовится отстранить ее от должности единственного доверенного владельца безотзывного траста страхования жизни Лизы, и в противном случае угрожала подать на нее в суд

– говорится в жалобе.

Крузе и Фиалко, руководители Priscilla Presley Partners, якобы "работали над тем, чтобы сохранить семью вместе", а Пресли и Лиза Мари позже вместе прошлись по красной дорожке.

В иске также утверждается, что "заметно больная" Лиза Мари жаловалась Пресли на свое здоровье, вместо этого та якобы "проигнорировала предупредительные знаки" и пошла с ней в "Шато Мармон" выпить.

Отмечается, что "директива о расширенной медицинской помощи" Лизы от 2010 года, где она просила продлить жизнь как можно дольше, якобы была проигнорирована.

В иске также говорится, что Пресли "выключила штепсель в течение нескольких часов после госпитализации Лизы и до того, как ее внучка Райли Кио смогла попасть в больницу".

Лиза Мари умерла от непроходимости тонкого кишечника, вызванной предыдущей операцией по снижению веса.

Присцилла знала, что смерть Лизы нейтрализовала угрозу попыток Лизы отстранить Присциллу от должности единственного доверенного владельца безотзывного траста страхования жизни Лизы, и Присцилла в конечном итоге хотела контролировать Promenade Trust и Graceland

 – отмечается в иске.

Истцы добавляют, что "на следующей неделе в своем доме (перед похоронами Лизы) Присцилла воскликнула: „Я королева. Я управляю Грейслендом"".

Через две недели после смерти Лизы Присцилла оспорила завещание дочери, которое передало контроль над Promenade Trust ее внучке Кио. Она оспорила поправку 2016 года, которая устраняла ее и бывшего бизнес-менеджера Барри Сигела и назначала соопекунами Кио и покойного Бенджамина. Вопрос был решен через пять месяцев.

Встречные обвинения вдовы Пресли к бывшим бизнес-партнерам. Пресли утверждает, что ее заставляли подписать более 20 различных соглашений за 27-минутную встречу в доме Круза, которых она никогда раньше не видела. Среди других обвинений:

  • Крузе требовала от Пресли отказаться от мобильного телефона и вести все общение через нее;
    • Все банковские счета Пресли были закрыты, а новые открыты с совместными подписантами;
      • Крузе и сообщники получили более двух третей выручки от сделки (почти 300 000 долларов) и более 120 000 долларов «комиссионных» за фильм «Присцилла»;
        • Пресли заставляли доставить ценное имущество и финансовые документы во Флориду, а затем взыскали более 30 000 долларов за их хранение;
          • Крузе и сообщники планировали повысить свой публичный профиль, получив право присутствовать на поминальной службе;
            • когда Присцилла узнала о мошенничестве, она закрыла банковские счета Крузе и сообщников, на которых оставалось менее трех тысяч долларов.

              Крузе и Фиалко утверждают, что "неустанно работали" над получением 2,4 миллиона долларов для Пресли и семизначной суммы для ее сына Навароне, но были уволены до заключения окончательной сделки и не получили компенсацию.

              Адвокат Присциллы Марти Сингер прокомментировал для Daily Mail:

              Это, несомненно, один из самых позорных, самых нелепых, самых пышных и безосновательных судебных процессов, которые я видел в своей практике. Это не что иное, как печальная и коварная попытка фальшиво запятнать репутацию восьмидесятилетней женщины в откровенной мести за подачу иска против Бриджит Крузе, Кевина Фиалко и их сообщников

              Он добавил, что Крузе и ее сообщники уже в четвертый раз нанимали разных адвокатов в этом споре, и "это отвратительный пиар-ход", о чем свидетельствует факт отправки жалобы и пресс-релиза в прессу еще до вручения документов в суде.

              Элвиса Пресли оживят с помощью искусственного интеллекта08.01.24, 02:06 • 44181 просмотр

              Алена Уткина

              Новости МираУНН Lite