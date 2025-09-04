Помер відомий італійський модельєр Джорджо Армані

Сьогодні у віці 91 року помер засновник світової модної імперії Джорджо Армані. До останніх днів він залишався вірним своїй справі - навіть під час відновлення після лікарні стежив за показами через FaceTime і давав колегам вказівки, пише УНН із посиланням на La Repubblica.

Джорджіо Армані помер сьогодні, 4 вересня, у віці 91 року. Він одужував вдома після перебування в лікарні, що приховував до самого кінця - повідомляє видання.

Зазначається, що він помер так, як завжди хотів - працюючи. Попри те, що не міг бути присутнім на показах чоловічої моди, він стежив за репетиціями аж до самого кінця через FaceTime, перевіряючи образи та дорікаючи своїм колегам за те, що вони не вчасно розсадили гостей, тим самим затримавши початок показу.

Джорджо Армані завжди висловлював свою думку. Для нього на першому місці були люди, які носять його одяг, а потім мода та тренди. В 2020 році він накинувся на дизайнерів, які, змушуючи жінок одягатися відповідно до трендів, не враховуючи, що підходить саме їм, "ґвалтують" своїх клієнтів. Коли він це сказав, розпочалось справжнє пекло. Але потім усі мусили визнати, що він правий.

Біографія митця

Армані народився в П'яченці 11 липня 1934 року. Він переїхав до Мілана з батьками в 1949 році, а в 1953 році вступив до медичного інституту, але через три роки його призвали до армії. Повернувшись додому, він вирішив не повертатися до навчання і зрештою знайшов роботу в Rinascente, головному універмазі Мілана.

Він працював оформлювачем вітрин і продавцем-консультантом, і там з перших вуст дізнався, як створюється мода. Він був настільки вправним у цьому, що в 1965 році Ніно Черруті найняв його, довіривши йому, без жодного технічного досвіду, свою колекцію. Його друг, компаньйон і фінансовий партнер Серджіо Галеотті переконав його відкрити консалтингову фірму: консалтинг був добре оплачуваним.

Першим рядком, у якому згадувалося ім'я Армані, був рядок, створений для Sicons, компанії зі шкіряних виробів. 24 липня 1975 року народився бренд зі штаб-квартирою на Corso Venezia. Дві кімнати, чотири столи. Кілька тижнів по тому він дебютував на подіумі з колекцією весна/літо 1976 року в готелі Plaza в Мілані. Тріумф для бренду та для міста, яке стало центром італійської моди.

Легенда свідчить, що незадовго до показу він вирішив включити кілька речей у горошок. Було вже надто пізно їх виготовляти, тому, з маркером у руці, він сам намалював їх на тканині.

"Інтуїція - це все. Це здатність вловити почуття, враження серед тисяч, які переповнюють наше повсякденне життя, встановлюючи інший причинно-наслідковий зв'язок. Немає шляху, який не можна було б змінити, бо мода - це про поточні події та комунікацію. Але не для того, щоб слідувати за примхами моменту, а щоб краще виражати свої концепції", - сказав він роками пізніше, згадуючи ті моменти.

У 1980 році він представив символ своєї революції - деконструйований піджак. Він взяв класичні строгий дизайн і спустошив його, зробивши м’яким, облягаючим і зручним, не жертвуючи силуетом. Це було саме те, що було потрібно жінкам, тільки вони ще цього не знали. Це був такий світовий успіх, що в 1982 році журнал Time присвятив йому обкладинку. До нього це робив лише Крістіан Діор.

Роками пізніше він визнав цю обкладинку занадто передчасною.

"У той час я був шокований; це здавалося неможливим, перебільшенням, навіть трохи ніяково: мені все ще було забагато чого сказати, чесно кажучи, я б заслуговував на це через кілька років", - сказав Армані.

У 1981 році до основної лінійки приєднався Emporio Armani, розроблений для молоді: джинси, светри та аксесуари з логотипом орла стали символом статусу для нового покоління, а магазин на вулиці Віа Дуріні – справжнім місцем паломництва для ентузіастів.

У 1991 році він також розробив форму Alitalia, зробивши національну авіакомпанію однією з найелегантніших у світі. У 2005 році він дебютував з високою модою в Парижі.

Інші проєкти Армані

Разом зі своєю сестрою Розанною він винайшов журнал EA Magazine, перший брендовий журнал із редакційним контентом. Він був першим брендом класу люкс, який використовував білборди по містах. Коли він це зробив, люди називали його божевільним, бо на той час у білборди інвестували бренди побутової техніки та (іноді) фільмів.

Також існує лінійка товарів для дому, яка у 2010 році перетворилася на мережу розкішних готелів Armani Hotels – п’ятизіркові заклади, що пропонують стриману розкіш. У 2015 році він відкрив Silos – простір, присвячений виставкам фотографії, моди та дизайну.

Також варто згадати його стосунки з кіно. У 1992 році він одягнув Джоді Фостер на церемонію вручення премії "Оскар", яку акторка отримала за роль у фільмі "Мовчання ягнят".

У лютому 2022 року, через кілька днів після початку війни в Україні він пройшов маршем без музики на знак поваги до жертв конфлікту та був зворушений до сліз перед журналістами.

