Помер відомий італійський модельєр Джорджо Армані

$41.370.01
48.200.03
ukenru
Ексклюзив
14:02 • 1014 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
10:04 • 11576 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
08:49 • 17959 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 18533 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 17466 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 36493 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 39406 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 41981 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 37733 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 73884 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.5м/с
39%
752мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 279463 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 272843 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 270472 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 263453 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні3 вересня, 23:48 • 27394 перегляди
Публікації
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo09:16 • 17981 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto4 вересня, 07:53 • 16422 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 36495 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 35698 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 73884 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Польща
Париж
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"10:35 • 7622 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo09:16 • 17981 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 10503 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 16430 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 18524 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Bild
Facebook
Шахед-136
Дія (сервіс)

Помер відомий італійський модельєр Джорджо Армані

Київ • УНН

 • 1558 перегляди

Відомий італійський модельєр Джорджо Армані помер на 92-му році життя. Про це повідомляє видання La Repubblica.

Помер відомий італійський модельєр Джорджо Армані

Сьогодні у віці 91 року помер засновник світової модної імперії Джорджо Армані. До останніх днів він залишався вірним своїй справі - навіть під час відновлення після лікарні стежив за показами через FaceTime і давав колегам вказівки, пише УНН із посиланням на La Repubblica.

Джорджіо Армані помер сьогодні, 4 вересня, у віці 91 року. Він одужував вдома після перебування в лікарні, що приховував до самого кінця 

- повідомляє видання.

Зазначається, що він помер так, як завжди хотів - працюючи. Попри те, що не міг бути присутнім на показах чоловічої моди, він стежив за репетиціями аж до самого кінця через FaceTime, перевіряючи образи та дорікаючи своїм колегам за те, що вони не вчасно розсадили гостей, тим самим затримавши початок показу.

Джорджо Армані завжди висловлював свою думку. Для нього на першому місці були люди, які носять його одяг, а потім мода та тренди. В 2020 році він накинувся на дизайнерів, які, змушуючи жінок одягатися відповідно до трендів, не враховуючи, що підходить саме їм, "ґвалтують" своїх клієнтів. Коли він це сказав, розпочалось справжнє пекло. Але потім усі мусили визнати, що він правий.

Біографія митця

Армані народився в П'яченці 11 липня 1934 року. Він переїхав до Мілана з батьками в 1949 році, а в 1953 році вступив до медичного інституту, але через три роки його призвали до армії. Повернувшись додому, він вирішив не повертатися до навчання і зрештою знайшов роботу в Rinascente, головному універмазі Мілана.

Він працював оформлювачем вітрин і продавцем-консультантом, і там з перших вуст дізнався, як створюється мода. Він був настільки вправним у цьому, що в 1965 році Ніно Черруті найняв його, довіривши йому, без жодного технічного досвіду, свою колекцію. Його друг, компаньйон і фінансовий партнер Серджіо Галеотті переконав його відкрити консалтингову фірму: консалтинг був добре оплачуваним.

Першим рядком, у якому згадувалося ім'я Армані, був рядок, створений для Sicons, компанії зі шкіряних виробів. 24 липня 1975 року народився бренд зі штаб-квартирою на Corso Venezia. Дві кімнати, чотири столи. Кілька тижнів по тому він дебютував на подіумі з колекцією весна/літо 1976 року в готелі Plaza в Мілані. Тріумф для бренду та для міста, яке стало центром італійської моди.

Легенда свідчить, що незадовго до показу він вирішив включити кілька речей у горошок. Було вже надто пізно їх виготовляти, тому, з маркером у руці, він сам намалював їх на тканині.

"Інтуїція - це все. Це здатність вловити почуття, враження серед тисяч, які переповнюють наше повсякденне життя, встановлюючи інший причинно-наслідковий зв'язок. Немає шляху, який не можна було б змінити, бо мода - це про поточні події та комунікацію. Але не для того, щоб слідувати за примхами моменту, а щоб краще виражати свої концепції", - сказав він роками пізніше, згадуючи ті моменти.

У 1980 році він представив символ своєї революції - деконструйований піджак. Він взяв класичні строгий дизайн і спустошив його, зробивши м’яким, облягаючим і зручним, не жертвуючи силуетом. Це було саме те, що було потрібно жінкам, тільки вони ще цього не знали. Це був такий світовий успіх, що в 1982 році журнал Time присвятив йому обкладинку. До нього це робив лише Крістіан Діор.

Роками пізніше він визнав цю обкладинку занадто передчасною.

"У той час я був шокований; це здавалося неможливим, перебільшенням, навіть трохи ніяково: мені все ще було забагато чого сказати, чесно кажучи, я б заслуговував на це через кілька років", - сказав Армані.

У 1981 році до основної лінійки приєднався Emporio Armani, розроблений для молоді: джинси, светри та аксесуари з логотипом орла стали символом статусу для нового покоління, а магазин на вулиці Віа Дуріні – справжнім місцем паломництва для ентузіастів.

У 1991 році він також розробив форму Alitalia, зробивши національну авіакомпанію однією з найелегантніших у світі. У 2005 році він дебютував з високою модою в Парижі.

Інші проєкти Армані

Разом зі своєю сестрою Розанною він винайшов журнал EA Magazine, перший брендовий журнал із редакційним контентом. Він був першим брендом класу люкс, який використовував білборди по містах. Коли він це зробив, люди називали його божевільним, бо на той час у білборди інвестували бренди побутової техніки та (іноді) фільмів.

Також існує лінійка товарів для дому, яка у 2010 році перетворилася на мережу розкішних готелів Armani Hotels – п’ятизіркові заклади, що пропонують стриману розкіш. У 2015 році він відкрив Silos – простір, присвячений виставкам фотографії, моди та дизайну.

Також варто згадати його стосунки з кіно. У 1992 році він одягнув Джоді Фостер на церемонію вручення премії "Оскар", яку акторка отримала за роль у фільмі "Мовчання ягнят".

У лютому 2022 року, через кілька днів після початку війни в Україні він пройшов маршем без музики на знак поваги до жертв конфлікту та був зворушений до сліз перед журналістами.

Тиждень моди в Нью-Йорку: Pantone оголосив кольори та Marc Jacobs здивував показом07.02.25, 13:29 • 197524 перегляди

Альона Уткіна

СуспільствоНовини Світу