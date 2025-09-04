Умер известный итальянский модельер Джорджо Армани

Сегодня в возрасте 91 года скончался основатель мировой модной империи Джорджо Армани. До последних дней он оставался верен своему делу — даже во время восстановления после больницы следил за показами через FaceTime и давал коллегам указания, пишет УНН со ссылкой на La Repubblica.

Джорджо Армани скончался сегодня, 4 сентября, в возрасте 91 года. Он выздоравливал дома после пребывания в больнице, что скрывал до самого конца. - сообщает издание.

Отмечается, что он умер так, как всегда хотел — работая. Несмотря на то, что не мог присутствовать на показах мужской моды, он следил за репетициями вплоть до самого конца через FaceTime, проверяя образы и упрекая своих коллег за то, что они не вовремя рассадили гостей, тем самым задержав начало показа.

Джорджо Армани всегда высказывал свое мнение. Для него на первом месте были люди, которые носят его одежду, а потом мода и тренды. В 2020 году он набросился на дизайнеров, которые, заставляя женщин одеваться в соответствии с трендами, не учитывая, что подходит именно им, "насилуют" своих клиентов. Когда он это сказал, начался настоящий ад. Но потом все должны были признать, что он прав.

Биография художника

Армани родился в Пьяченце 11 июля 1934 года. Он переехал в Милан с родителями в 1949 году, а в 1953 году поступил в медицинский институт, но через три года его призвали в армию. Вернувшись домой, он решил не возвращаться к учебе и в конце концов нашел работу в Rinascente, главном универмаге Милана.

Он работал оформителем витрин и продавцом-консультантом, и там из первых уст узнал, как создается мода. Он был настолько искусен в этом, что в 1965 году Нино Черрути нанял его, доверив ему, без всякого технического опыта, свою коллекцию. Его друг, компаньон и финансовый партнер Серджио Галеотти убедил его открыть консалтинговую фирму: консалтинг был хорошо оплачиваемым.

Первой строкой, в которой упоминалось имя Армани, была строка, созданная для Sicons, компании по производству кожаных изделий. 24 июля 1975 года родился бренд со штаб-квартирой на Corso Venezia. Две комнаты, четыре стола. Несколько недель спустя он дебютировал на подиуме с коллекцией весна/лето 1976 года в отеле Plaza в Милане. Триумф для бренда и для города, который стал центром итальянской моды.

Легенда гласит, что незадолго до показа он решил включить несколько вещей в горошек. Было уже слишком поздно их изготавливать, поэтому, с маркером в руке, он сам нарисовал их на ткани.

"Интуиция - это все. Это способность уловить чувства, впечатления среди тысяч, которые переполняют нашу повседневную жизнь, устанавливая другую причинно-следственную связь. Нет пути, который нельзя было бы изменить, потому что мода - это о текущих событиях и коммуникации. Но не для того, чтобы следовать за прихотями момента, а чтобы лучше выражать свои концепции", - сказал он годами позже, вспоминая те моменты.

В 1980 году он представил символ своей революции — деконструированный пиджак. Он взял классический строгий дизайн и опустошил его, сделав мягким, облегающим и удобным, не жертвуя силуэтом. Это было именно то, что было нужно женщинам, только они еще этого не знали. Это был такой мировой успех, что в 1982 году журнал Time посвятил ему обложку. До него это делал только Кристиан Диор.

Годами позже он признал эту обложку слишком преждевременной.

"В то время я был шокирован; это казалось невозможным, преувеличением, даже немного неловко: мне все еще было слишком много чего сказать, честно говоря, я бы заслужил это через несколько лет", - сказал Армани.

В 1981 году к основной линейке присоединился Emporio Armani, разработанный для молодежи: джинсы, свитера и аксессуары с логотипом орла стали символом статуса для нового поколения, а магазин на улице Виа Дурини – настоящим местом паломничества для энтузиастов.

В 1991 году он также разработал форму Alitalia, сделав национальную авиакомпанию одной из самых элегантных в мире. В 2005 году он дебютировал с высокой модой в Париже.

Другие проекты Армани

Вместе со своей сестрой Розанной он изобрел журнал EA Magazine, первый брендовый журнал с редакционным контентом. Он был первым брендом класса люкс, который использовал билборды по городам. Когда он это сделал, люди называли его сумасшедшим, потому что в то время в билборды инвестировали бренды бытовой техники и (иногда) фильмов.

Также существует линейка товаров для дома, которая в 2010 году превратилась в сеть роскошных отелей Armani Hotels – пятизвездочные заведения, предлагающие сдержанную роскошь. В 2015 году он открыл Silos – пространство, посвященное выставкам фотографии, моды и дизайна.

Также стоит упомянуть его отношения с кино. В 1992 году он одел Джоди Фостер на церемонию вручения премии "Оскар", которую актриса получила за роль в фильме "Молчание ягнят".

В феврале 2022 года, через несколько дней после начала войны в Украине он прошел маршем без музыки в знак уважения к жертвам конфликта и был тронут до слез перед журналистами.

