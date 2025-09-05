Кто унаследует империю Armani: план преемственности остается загадкой

$41.350.02
48.130.07
ukenru
16:47 • 3212 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
16:35 • 6784 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
15:10 • 12951 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 13560 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 25809 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 36098 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 31974 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 56731 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 43578 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 55213 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.3м/с
56%
754мм
Популярные новости
ЕС не возобновит закупки российских энергоресурсов даже после мира в Украине - еврокомиссар5 сентября, 10:18 • 15651 просмотра
США могут возглавить мониторинг буферной зоны в Украине, но есть определенные условия - NBC5 сентября, 12:20 • 9112 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 15592 просмотра
Не только Рязанский НПЗ: в Генштабе рассказали обо всех объектах РФ, которые украинские военные поразили в ночь на 5 сентября5 сентября, 12:25 • 7346 просмотра
Встреча Зеленского и Фицо завершилась - СМИ14:18 • 6630 просмотра
публикации
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
15:10 • 12937 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 15756 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 41367 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto5 сентября, 06:13 • 56715 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 40747 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Словакия
Китай
Ужгород
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 30292 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 77793 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 29595 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 34430 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 35802 просмотра
Актуальное
Financial Times
Фейковые новости
Таймс
Фокс Ньюс
Туполев Ту-22М

Кто унаследует империю Armani: план преемственности остается загадкой

Киев • УНН

 • 546 просмотра

После смерти модельера Джорджио Армани возник вопрос относительно его наследника и будущей судьбы модного бренда. Хотя Армани заявлял о плане преемственности, детали остаются неизвестными, вызывая дискуссии.

Кто унаследует империю Armani: план преемственности остается загадкой

Легендарный итальянский дизайнер модной одежды и аксессуаров оставил после себя состояние, оцениваемое более чем в 12 миллиардов долларов. Армани сообщал в своей автобиографии несколько лет назад, что план преемственности подготовлен, но дизайнер не желал раскрывать детали ранее.

Передает УНН со ссылкой на The Times.

Детали

После смерти итальянского дизайнера Джорджио Армани возник вопрос, на который не было заранее четкого ответа.

Кто унаследует бренд легенды мира моды? И кто будет правопреемником огромного состояния Армани, которое оценивается примерно в 12,1 миллиарда долларов.

О плане преемственности Джорджио Армани сообщил в автобиографической книге 2022 года, в которой говорилось о том, что дизайнер подготовился к этому со своим "привычным прагматизмом и дискретностью". Впрочем, указывалось, что итальянский модельер и миллиардер "не будет раскрывать его сейчас".

Отметим, что после запуска своего модного дома в 1975 году Армани все время был главным единоличным руководителем, креативным директором и владельцем огромного бизнеса. Он продолжал эту работу до последних лет. Но в то же время, как подчеркивает Паола Полло, редактор отдела моды итальянской Corriere della Sera, Армани также спланировал свою смерть и "все записал, чтобы империя осталась целой".

Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20.08.25, 12:18 • 123049 просмотров

Есть также другой взгляд на ситуацию.

Джулия Кривелли, редактор отдела моды итальянской финансовой газеты Il Sole 24 Ore, заявила, что все может быть не так просто.

Это был человек, который до конца сохранял полный контроль над компанией. Я думаю, что он не подготовил преемника — нет реального плана.

- считает Кривелли.

Среди примеров, указывающих на вероятный сценарий - случай с Luxottica. Итальянский производитель солнцезащитных очков через три года после смерти основателя находится в кругу вопросов в смысле борьбы за собственность.

Итак, большие состояния, суперъяхта, недвижимость в Италии, в Антигуа или Нью-Йорке - все это может быть камнем преткновения в форме череды споров и тяжб.

Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14.08.25, 12:44 • 256216 просмотров

Но следует отметить также, что сам Армани, незадолго до смерти, в интервью Financial Times Армани говорил о "постепенном переходе" власти. Речь шла о таких людях, как Лео Делл'Орко (партнер и руководитель отдела дизайна мужской одежды компании Армани) и его семьи.

Что касается бренда, уже сейчас в комментариях СМИ, различные специалисты говорят, что кто бы ни занял должность, которую много десятков лет контролировал Армани, этому наследнику будет нелегко соответствовать репутации человека, которого назвали "легендой" самые яркие звезды мировой культуры.

Напомним

УНН сообщал, что на 92-м году жизни умер основатель мировой модной империи Джорджо Армани. До последних дней он оставался верен своему делу.

Игорь Тележников

КультураНовости МираФинансы
Таймс
Financial Times
Нью-Йорк
Италия