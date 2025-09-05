Кто унаследует империю Armani: план преемственности остается загадкой

Легендарный итальянский дизайнер модной одежды и аксессуаров оставил после себя состояние, оцениваемое более чем в 12 миллиардов долларов. Армани сообщал в своей автобиографии несколько лет назад, что план преемственности подготовлен, но дизайнер не желал раскрывать детали ранее.

После смерти итальянского дизайнера Джорджио Армани возник вопрос, на который не было заранее четкого ответа.

Кто унаследует бренд легенды мира моды? И кто будет правопреемником огромного состояния Армани, которое оценивается примерно в 12,1 миллиарда долларов.

О плане преемственности Джорджио Армани сообщил в автобиографической книге 2022 года, в которой говорилось о том, что дизайнер подготовился к этому со своим "привычным прагматизмом и дискретностью". Впрочем, указывалось, что итальянский модельер и миллиардер "не будет раскрывать его сейчас".

Отметим, что после запуска своего модного дома в 1975 году Армани все время был главным единоличным руководителем, креативным директором и владельцем огромного бизнеса. Он продолжал эту работу до последних лет. Но в то же время, как подчеркивает Паола Полло, редактор отдела моды итальянской Corriere della Sera, Армани также спланировал свою смерть и "все записал, чтобы империя осталась целой".

Есть также другой взгляд на ситуацию.

Джулия Кривелли, редактор отдела моды итальянской финансовой газеты Il Sole 24 Ore, заявила, что все может быть не так просто.

Это был человек, который до конца сохранял полный контроль над компанией. Я думаю, что он не подготовил преемника — нет реального плана. - считает Кривелли.

Среди примеров, указывающих на вероятный сценарий - случай с Luxottica. Итальянский производитель солнцезащитных очков через три года после смерти основателя находится в кругу вопросов в смысле борьбы за собственность.

Итак, большие состояния, суперъяхта, недвижимость в Италии, в Антигуа или Нью-Йорке - все это может быть камнем преткновения в форме череды споров и тяжб.

Но следует отметить также, что сам Армани, незадолго до смерти, в интервью Financial Times Армани говорил о "постепенном переходе" власти. Речь шла о таких людях, как Лео Делл'Орко (партнер и руководитель отдела дизайна мужской одежды компании Армани) и его семьи.

Что касается бренда, уже сейчас в комментариях СМИ, различные специалисты говорят, что кто бы ни занял должность, которую много десятков лет контролировал Армани, этому наследнику будет нелегко соответствовать репутации человека, которого назвали "легендой" самые яркие звезды мировой культуры.

УНН сообщал, что на 92-м году жизни умер основатель мировой модной империи Джорджо Армани. До последних дней он оставался верен своему делу.