Несподіваний поворот: Армані заповів спадкоємцям продати модний дім або вивести його на біржу
Київ • УНН
Заповіт Джорджо Армані передбачає поступовий продаж контрольного пакета акцій або первинне розміщення акцій на біржі. Документ доручає спадкоємцям продати 15% акцій протягом 18 місяців, а потім ще 30–54,9% протягом трьох-п'яти років, надаючи пріоритет LVMH, L'Oreal або EssilorLuxottica.
У заповіті покійного модного дизайнера Джорджо Армані, йдеться про поступовий продаж контрольного пакета акцій або проведення первинного розміщення акцій на біржі. Це суперечить багаторічній позиції дизайнера, який за життя наполягав на незалежності компанії, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Покійний дизайнер Джорджо Армані доручив спадкоємцям поступово продати модний бренд, який він створив 50 років тому, або ж домагатися лістингу на фондовому ринку
У документі, з яким ознайомився Reuters, зазначено, що спадкоємці повинні продати початкові 15% акцій італійського модного дому протягом 18 місяців, а пізніше передати додаткові 30–54,9% акцій тому ж покупцю протягом трьох-п'яти років після смерті Армані.
У заповіті також йдеться, що пріоритет має бути наданий гіганту розкішних товарів LVMH (LVMH.PA)., L'Oreal (OREP.PA), EssilorLuxottica (ESLX.PA) або іншій групі "рівноправних", визначеній фондом, який дизайнер створив для збереження його спадщини за згодою свого партнера Армані Панталео Дель'Орко.
Як альтернативу пропонується провести первинне публічне розміщення акцій в Італії або на подібному ринку, зазначається в документі. Такий наказ про продаж акцій різко суперечить багаторічній позиції Джорджо Армані, який завжди відмовлявся послаблювати свій контроль чи виводити бренд на фондовий ринок, підсумовує видання.
Нагадаємо
4 вересня на 92-му році життя помер засновник світової модної імперії Джорджо Армані. До останніх днів він залишався вірним своїй справі.
Легендарний італійський дизайнер залишив після себе статки, оцінювані у понад 12 мільярдів доларів. Армані повідомляв у своїй автобіографії декілька років тому, що план наступництва підготовлений, але дизайнер не бажав розкривати деталі раніше.