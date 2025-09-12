Несподіваний поворот: Армані заповів спадкоємцям продати модний дім або вивести його на біржу

$41.310.10
Ексклюзив
10:50 • 3062 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськ
Ексклюзив
09:11 • 7884 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 14927 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 12140 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 13896 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
05:51 • 37245 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 39309 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 52419 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 81596 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 40092 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
У Києві обговорили посилення безпеки України з представником США Кітом Келлогом - Умєров
В Україні запустили найбільшу Східноєвропейську систему накопичення енергії
Сенатори США представили законопроєкт, який визнає рф та білорусь спонсорами тероризму
ленінградська область рф зазнала масованої атаки дронів: що відомо
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб
Публікації
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах Чорногорії
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Ексклюзив
08:46 • 14931 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 55412 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п'яти років стосунків
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
Несподіваний поворот: Армані заповів спадкоємцям продати модний дім або вивести його на біржу

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Заповіт Джорджо Армані передбачає поступовий продаж контрольного пакета акцій або первинне розміщення акцій на біржі. Документ доручає спадкоємцям продати 15% акцій протягом 18 місяців, а потім ще 30–54,9% протягом трьох-п'яти років, надаючи пріоритет LVMH, L'Oreal або EssilorLuxottica.

Несподіваний поворот: Армані заповів спадкоємцям продати модний дім або вивести його на біржу

У заповіті покійного модного дизайнера Джорджо Армані, йдеться про поступовий продаж контрольного пакета акцій або проведення первинного розміщення акцій на біржі. Це суперечить багаторічній позиції дизайнера, який за життя наполягав на незалежності компанії, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Покійний дизайнер Джорджо Армані доручив спадкоємцям поступово продати модний бренд, який він створив 50 років тому, або ж домагатися лістингу на фондовому ринку

- йдеться в його заповіті.

У документі, з яким ознайомився Reuters, зазначено, що спадкоємці повинні продати початкові 15% акцій італійського модного дому протягом 18 місяців, а пізніше передати додаткові 30–54,9% акцій тому ж покупцю протягом трьох-п'яти років після смерті Армані.

У заповіті також йдеться, що пріоритет має бути наданий гіганту розкішних товарів LVMH (LVMH.PA)., L'Oreal (OREP.PA), EssilorLuxottica (ESLX.PA) або іншій групі "рівноправних", визначеній фондом, який дизайнер створив для збереження його спадщини за згодою свого партнера Армані Панталео Дель'Орко.

Як альтернативу пропонується провести первинне публічне розміщення акцій в Італії або на подібному ринку, зазначається в документі. Такий наказ про продаж акцій різко суперечить багаторічній позиції Джорджо Армані, який завжди відмовлявся послаблювати свій контроль чи виводити бренд на фондовий ринок, підсумовує видання.

Нагадаємо

4 вересня на 92-му році життя помер засновник світової модної імперії Джорджо Армані. До останніх днів він залишався вірним своїй справі.

Легендарний італійський дизайнер залишив після себе статки, оцінювані у понад 12 мільярдів доларів. Армані повідомляв у своїй автобіографії декілька років тому, що план наступництва підготовлений, але дизайнер не бажав розкривати деталі раніше.

Альона Уткіна

Новини Світу
Італія