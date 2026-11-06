Модный дом Balenciaga впервые за 100 лет возглавит женщина — что известно о Мартин Роуз

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Впервые за свою 109-летнюю историю модный дом Balenciaga возглавит женщина: креативным директором бренда назначена британский дизайнер Мартин Роуз, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Новое назначение в Balenciaga стало прорывом для индустрии моды, в которой доминируют белые мужчины. Роуз — лишь вторая темнокожая женщина, возглавившая крупный европейский модный дом. До нее подобного успеха добилась Грейс Уэльс Боннер, которую в 2025 году назначили креативным директором мужского направления в Hermès.

Роуз, основавшая собственный бренд в Лондоне в 2007 году, стала одной из самых влиятельных фигур в сфере мужской моды. Она приобрела культовый статус благодаря своим коллекциям в стиле уличной одежды (streetwear), в которых воспевает британские субкультуры, искусно сочетая такие явления, как футбол, музыка в стиле регги и направление «северный соул» (northern soul).

Ее одежду носят такие знаменитости, как Джастин Бибер, Тимоти Шаламе и Дрейк. Рэпер Кендрик Ламар не только упомянул ее имя в своей песне, но и заказал у Роуз эксклюзивную университетскую куртку (varsity jacket) с надписью «Gloria» — названием одной из своих композиций. В этом наряде он выступил во время чрезвычайно успешного шоу в перерыве Супербоула 2025 года. Среди поклонников ее творчества также Рианна и Хейли Бибер.

Роуз сменит на этом посту Пьерпаоло Пиччоли; о его уходе из люксового испанского бренда, где он проработал 18 месяцев, было объявлено в четверг.

Роуз заявила: «Для меня большая честь стать креативным директором Balenciaga — модного дома с выдающимся наследием и бесстрашным творческим духом».

«До меня Balenciaga формировали выдающиеся творческие личности. Я стремлюсь почтить это наследие и с нетерпением жду возможности написать следующую главу этой богатой и прекрасной истории». Роуз, наиболее известная благодаря своему одноименному бренду мужской одежды, ранее в течение трех лет работала в мужском подразделении Balenciaga — именно в тот период, когда там руководил дизайнер, известный просто как Демна. Именно он сделал популярными массивные кроссовки в стиле «папиных» (dad sneakers) и сумки, напоминающие пачки из-под чипсов. В то время она участвовала в формировании фирменного для того периода стиля оверсайз. Теперь она будет руководить как мужской, так и женской линиями бренда.

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Издание отмечает, что это назначение является частью масштабной реорганизации портфеля компании Kering (которой также принадлежат Gucci, Bottega Veneta и Saint Laurent), проводимой генеральным директором Лукой де Мео, который пытается возродить группу, переживающую не лучшие времена. В своем заявлении де Мео отметил, что назначение Роуз отражает «стремление Kering удерживать Balenciaga в авангарде инноваций, творчества и культуры».

В интервью изданию The Guardian в 2023 году Роуз призналась, что ей нравится вызов, который бросает создание мужской одежды. «Не хочу казаться слишком крутой, но мне нравится нарушать правила, — сказала она. — А в мужской моде правил множество».

Она приобрела популярность благодаря мероприятиям, ориентированным на сообщество, и выбору нестандартных локаций для показов. В 2019 году она устроила презентацию под открытым небом в тупиковом переулке на севере Лондона. На следующий год она представила коллекцию в начальной школе, где училась ее дочь, а в 2023-м — провела показ в закрытой гей-сауне на юге Лондона.

В 2023 году она стала приглашенным дизайнером на выставке Pitti Uomo во Флоренции — одном из важнейших событий в сфере мужской моды. Там она отдала дань уважения музыкальному жанру «итало-хаус» (Italo house), который в конце 80-х заполонил британские танцполы. В показе приняли участие как местные жители Флоренции, так и друзья дизайнера из Лондона.

Роуз, которая часто становится инициатором довольно эксцентричных трендов, переосмысливала футбольные футболки, популяризировала чрезвычайно широкие джинсы и превратила кроссовки Nike Shox в модель на каблуках, ставшую настоящим хитом. Кроме того, она сотрудничала с этим спортивным брендом, создав коллекцию одежды в стиле «гендерно-нейтрального» (genderless) кроя, которую представили во время женского чемпионата мира по футболу 2023 года. Вскоре после этого она заняла должность приглашённого креативного директора в компании Clarks — впервые за 200-летнюю историю бренда.

Добавим

Роуз родилась на юге Лондона. Её отец — ямаец, работавший бухгалтером, а мать — британка, бывшая медсестра. Перед тем как изучать моду в Мидлсекском университете, Роуз прошла подготовительный курс в Камбервеллском колледже искусств.

После окончания учёбы в 2002 году она вместе с другом запустила линию футболок, однако через три года закрыла этот бизнес, чтобы сосредоточиться на собственном бренде. В 2011 году в рамках инициативы Newgen инкубатора Fashion East Роуз получила финансовую поддержку и наставничество для развития своего бренда, присоединившись к кругу выпускников, среди которых были Ким Джонс и Симон Роша. В настоящее время контрольный пакет акций компании принадлежит итальянской фирме электронной коммерции The Level Group. Бизнес столкнулся со значительными финансовыми трудностями, в частности с ростом производственных затрат, вызванным Brexit. С июня 2025 года бренд, носящий имя дизайнерки, не провёл ни одного показа.