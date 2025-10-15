АМП ФК "Незламні"
Футбольный клуб
Харьковский футбольный клуб адаптивного спорта (ампфутбола), основанный в марте 2025 года. Клуб создан по инициативе соучредителя Владимира Ляха как социальная платформа для физической и психологической реинтеграции ветеранов российско-украинской войны и гражданских лиц с ампутациями конечностей. Команду возглавляет главный тренер Александр Тебеньков. Главные ценности и цели клуба – использовать командный дух ампфутбола как ключевой этап социальной реабилитации, возвращающий защитникам Украины чувство ценности, цели и интеграции в общество.