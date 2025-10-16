$41.760.01
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"

Киев • УНН

 • 4854 просмотра

Харьковский профессиональный клуб "Металлист 1925" пригласил в свою спортивную семью АМП ФК "Незламні", создав команду "Металлист 1925 Незламні". Это слияние обеспечит институциональный фундамент для развития ампфутбола на Востоке, включая полную экипировку и финансирование.

Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"

В четверг, 16 октября, на тренировочных полях ФК "Металлист 1925" состоялось знаковое событие, открывшее новую страницу в истории украинского адаптивного спорта: харьковский профессиональный клуб пригласил в свою спортивную семью АМП ФК "Незламні". Отныне команда называется АМП ФК "Металлист 1925 Незламні", сообщает УНН.

Это слияние – не просто смена названия, а предоставление институционального фундамента для развития ампфутбола на Востоке. Ведь ФК "Металлист 1925" отныне будет поддерживать ампфутболистов: от полного экипирования и тренировочной инфраструктуры до финансирования всех оперативных потребностей.

"Это вообще очень хорошая практика, которую ввела еще в прошлом году Украинская Ассоциация Футбола. Мне кажется, сейчас в наших реалиях обязательно иметь такую команду. Так мы показываем, что футбол разнообразен, мы можем рассказать об этой игре, о возможностях, которые она дает всем слоям населения. А еще скажу вам честно – эти ребята нам тоже помогают, потому что они искренние, для них футбол это настоящее утешение. И сейчас, когда такие ребята, которые отстаивали нашу независимость, нашу землю – играют в футбол вместе с нами, это мотивирует всех: и первую команду (ред. ФК "Металлист 1925"), и детей, и самих ребят. А благодаря этой мотивации, я думаю, что можно многого достичь", – рассказал вице-президент ФК "Металлист 1925" Юрий Коротун. 

Владимир Лях, соучредитель АМП ФК "Металлист 1925 Незламні" и Юрий Коротун, вице-президент ФК "Металлист 1925"

На мероприятии также присутствовал соучредитель "Незламних" Владимир Лях. Который подчеркнул, что футбол не имеет ограничений, но для того чтобы достичь целей – необходимо много работать над собой, тренироваться и побеждать. И новая большая футбольная семья поможет в этом ампфутболистам.    

"Я уверен, что "Металлист 1925" поделится с нами опытом в их развитии команд. Нам ценен, во-первых, их опыт, во-вторых, мы болели за них по телевизору и на трибунах, а сейчас мы можем вместе работать и развивать спорт", – прокомментировал слияние Владимир Лях.

Тренировка АМП ФК "Металлист 1925 Незламні" 

Знакомство двух команд завершилось первой параллельной тренировкой. Пока основной состав ФК "Металлист 1925" работал по своей программе, на соседнем поле АМП ФК "Металлист 1925 Незламні", демонстрируя невероятную силу рук и филигранный баланс, доказали не словом, а делом, что футбол, несмотря на любые ограничения – един для всех.

"Я считаю, что ампфутбол – это лучший вид спорта, который можно придумать для ветеранов, которые занимались футболом до службы. Они могут вернуться на поле и чувствовать себя на высоком уровне. До этого я сам играл, и считаю, что это очень-очень круто то, что сейчас у нас есть возможность играть, заниматься, развиваться", – прокомментировал главный тренер "Незламних" Александр Тебеньков.

Он также подчеркнул, что ампфутбол – это не просто физическая терапия, а инструмент сплоченности для ветеранов. 

Тренировка АМП ФК "Металлист 1925 Незламні" 

Таким образом, этот день стал символом не просто спортивного партнерства, а настоящего единства. На одном поле сошлись те, кто когда-то защищал Украину на фронте, и те, кто сегодня защищает честь Харькова в большом футболе. Объединение двух харьковских команд это не просто шаг в развитии ампфутбола, а доказательство того, что украинский спорт меняется вместе со страной. Когда сила профессионалов сочетается с мужеством ветеранов, рождается не команда – рождается новая история о несокрушимости, вере и общей победе.

Лилия Подоляк

ОбществоСпорт
Война в Украине
АМП ФК "Незламні"
Амфутбол
ФК «Металлист 1925»
Украина
Харьков