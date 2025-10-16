Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”

У четвер, 16 жовтня, на тренувальних полях ФК "Металіст 1925" відбулася знакова подія, яка відкрила нову сторінку в історії українського адаптивного спорту: харківський професійний клуб запросив у свою спортивну родину АМП ФК "Незламні". Відтепер команда називається АМП ФК "Металіст 1925 Незламні", повідомляє УНН.

Це злиття – не просто зміна назви, а надання інституційного фундаменту для розвитку ампфутболу на Сході. Адже ФК "Металіст 1925" відтепер підтримуватиме ампфутболістів: від повного екіпірування і тренувальної інфраструктури до фінансування всіх оперативних потреб.

"Це взагалі дуже гарна практика, яку запровадила ще минулого року Українська Асоціація Футболу. Мені здається, зараз у наших реаліях обов'язково мати таку команду. Так ми показуємо, що футбол різноманітний, ми можемо розповісти про цю гру, про можливості, які вона дає всім верствам населення. А ще скажу вам чесно – ці хлопці нам також допомагають, бо вони щирі, для них футбол це справжня розрада. І зараз, коли такі хлопці, які відстоювали нашу незалежність, нашу землю – грають у футбол разом з нами, це мотивує всіх: і першу команду (ред. ФК "Металіст 1925"), і дітей, і самих хлопців. А завдяки цій мотивації, я думаю, що можна багато чого досягти",– розповів віцепрезидент ФК "Металіст 1925" Юрій Коротун.

Володимир Лях, співзасновник АМП ФК "Металіст 1925 Незламні" та Юрій Коротун, віцепрезидент ФК "Металіст 1925"

На заході також був присутній співзасновник "Незламних" Володимир Лях. Який наголосив, що футбол не має обмежень, але для того аби досягти цілей – необхідно багато працювати над собою, тренуватися та перемагати. І нова велика футбольна родина допоможе в цьому ампфутболістам.

"Я впевнений, що "Металіст 1925" поділиться з нами досвідом у їх розвитку команд. Нам цінний, по-перше, їх досвід, по-друге, ми вболівали за них по телевізору та на трибунах, а зараз ми можемо разом працювати і розвивати спорт",– прокоментував злиття Володимир Лях.

Тренування АМП ФК "Металіст 1925 Незламні"

Знайомство двох команд завершилося першим паралельним тренуванням. Поки основний склад ФК "Металіст 1925" працював за своєю програмою, на сусідньому полі АМП ФК "Металіст 1925 Незламні", демонструючи неймовірну силу рук та філігранний баланс, довели не словом, а ділом, що футбол, попри будь-які обмеження – єдиний для всіх.

"Я вважаю, що ампфутбол – це найкращий вид спорту, який можна придумати для ветеранів, які займалися футболом до служби. Вони можуть повернутися на поле і відчувати себе на високому рівні. До цього я сам грав, і вважаю, що це дуже-дуже круто те, що зараз в нас є можливість грати, займатися, розвиватися",– прокоментував головний тренер "Незламних" Олександр Тебеньков.

Він також підкреслив, що ампфутбол – це не просто фізична терапія, а інструмент згуртованості для ветеранів.

Тренування АМП ФК "Металіст 1925 Незламні"

Тож, цей день став символом не просто спортивного партнерства, а справжньої єдності. На одному полі зійшлися ті, хто колись захищав Україну на фронті, і ті, хто сьогодні захищає честь Харкова у великому футболі. Обʼєднання двох харківських команд це не просто крок у розвитку ампфутболу, а доказ того, що український спорт змінюється разом із країною. Коли сила професіоналів поєднується з мужністю ветеранів, народжується не команда – народжується нова історія про незламність, віру та спільну перемогу.