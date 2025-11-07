В Яготине открыли адаптивное пространство для ветеранов "Восстановление Несокрушимых"

В Яготине, Киевская область, открыли новое адаптивное спортивное пространство "Восстановление Несокрушимых" — победитель всеукраинского конкурса социальных инициатив "Время действовать. Неудержимые", реализованный Благотворительным фондом "МХП-Громаді". Фитнес-клуб Grey Wolf превратился в современное пространство для восстановления и занятий спортом ветеранов, военных и людей с инвалидностью, передает УНН.

Проект реализован при поддержке ГУ "Агентство массового спорта Украины", Министерства молодежи и спорта Украины в рамках президентской программы "Активные парки", Благотворительного фонда "МХП-Громаді" в рамках программы "МХП Поруч", а также Фонда имени Федора Шпига. Партнером инициативы в регионе стало предприятие "МХП-Агро-С".

Спорт как часть восстановления

В рамках проекта отремонтированы помещения, оборудованы раздевалки, закуплено современное адаптивное оборудование — мультистанции, тренажеры с гидравлическим сопротивлением, TRX-петли, баланс-платформы. Пространство полностью оборудовано для занятий людей с ограниченной подвижностью.

Общий бюджет — 2 млн 455 тыс. грн, из них:

200 тыс. грн — грантовая поддержка от БФ «МХП-Громаді»;

200 тыс. грн — грант от ГУ «Агентство массового спорта Украины»;

200 тыс. грн — взнос Яготинского городского совета;

1 млн 855 тыс. грн — софинансирование ОО «Восстановление Несокрушимых».

Инициатором создания зала стал Роман Сирый, владелец Grey Wolf и офицер запаса Национальной гвардии Украины.

"Я открываю этот зал в память о своем брате — офицере Национальной гвардии, погибшем за Украину. Сам я тоже офицер запаса, поэтому это не просто спорт — это часть моей миссии. Хочу помогать ветеранам восстанавливать силу, спокойствие и веру в себя. Здесь каждый, кто вернулся с войны, может найти свой путь к восстановлению. И главное — почувствовать, что он не один. Для меня это пространство — о человечности, памяти и взаимной поддержке".

Истории силы

Первым среди посетителей стал Александр Ройко, ветеран российско-украинской войны, получивший тяжелое ранение под Белогоровкой.

Я прошел бесплатную месячную реабилитацию и, благодаря занятиям и поддержке тренера, восстановил утраченные функции конечностей. Для меня этот зал стал местом, где возвращается сила и вера в себя - делится ветеран.

Еще один участник — Дмитрий Базилюк, ветеран 72-й бригады, который после ампутации ноги продолжает тренировки: "Для нашего города открытие этого зала — событие. Это не только о физической форме, а о общности. Я хочу подняться на Говерлу — и уверен, что спорт поможет это сделать".

О партнерстве, смысле и системности поддержки

Представители партнеров подчеркивают: инициатива в Яготине — пример того, как бизнес, громада и государство могут объединять усилия ради реальной реинтеграции ветеранов.

Павел Мороз, директор департамента корпоративной социальной ответственности МХП: "Программа "МХП Поруч" призвана поддержать военных, ветеранов и их семьи, и помочь адаптироваться к гражданской жизни. Мы видим, что ветераны нуждаются в системных решениях — возможностях для трудоустройства, профессионального развития, восстановления физической формы. Проект в Яготине — яркий пример того, как бизнес, громада и партнеры могут работать совместно, чтобы помочь нашим защитникам найти новую опору".

Его поддерживает Егор Алексеенко, руководитель адаптивного направления ГУ "Агентство массового спорта Украины": "Адаптивный клуб в Яготине — это не просто зал. Это место, где ветераны и люди с инвалидностью находят силу возвращаться к активной жизни и вдохновляют других делать то же самое".

Пространство "Восстановление Несокрушимых" — первый из 20, которые откроют в этом году в рамках конкурса "Время действовать. Неудержимые". В прошлом году в громадах уже появилось 15 таких залов. Это места, где ветераны могут восстанавливаться, тренироваться и получать поддержку в среде, которая способствует их реинтеграции.