15:49
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
15:32
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
14:58
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
13:59
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
11:23
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
7 ноября, 03:41
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
публикации
Эксклюзивы
В Яготине открыли адаптивное пространство для ветеранов "Восстановление Несокрушимых"

Киев • УНН

 • 542 просмотра

В Яготине, на Киевщине, открылось адаптивное спортивное пространство "Восстановление Несокрушимых" для ветеранов, военных и людей с инвалидностью. Проект реализован при поддержке БФ "МХП-Громаді" и других партнеров, его бюджет составил 2,455 млн грн.

В Яготине открыли адаптивное пространство для ветеранов "Восстановление Несокрушимых"

В Яготине, Киевская область, открыли новое адаптивное спортивное пространство "Восстановление Несокрушимых" — победитель всеукраинского конкурса социальных инициатив "Время действовать. Неудержимые", реализованный Благотворительным фондом "МХП-Громаді". Фитнес-клуб Grey Wolf превратился в современное пространство для восстановления и занятий спортом ветеранов, военных и людей с инвалидностью, передает УНН.

Проект реализован при поддержке ГУ "Агентство массового спорта Украины", Министерства молодежи и спорта Украины в рамках президентской программы "Активные парки", Благотворительного фонда "МХП-Громаді" в рамках программы "МХП Поруч", а также Фонда имени Федора Шпига. Партнером инициативы в регионе стало предприятие "МХП-Агро-С".

Спорт как часть восстановления

В рамках проекта отремонтированы помещения, оборудованы раздевалки, закуплено современное адаптивное оборудование — мультистанции, тренажеры с гидравлическим сопротивлением, TRX-петли, баланс-платформы. Пространство полностью оборудовано для занятий людей с ограниченной подвижностью.

Общий бюджет — 2 млн 455 тыс. грн, из них:

  • 200 тыс. грн — грантовая поддержка от БФ «МХП-Громаді»;
    • 200 тыс. грн — грант от ГУ «Агентство массового спорта Украины»;
      • 200 тыс. грн — взнос Яготинского городского совета;
        • 1 млн 855 тыс. грн — софинансирование ОО «Восстановление Несокрушимых».

          Инициатором создания зала стал Роман Сирый, владелец Grey Wolf и офицер запаса Национальной гвардии Украины.

          "Я открываю этот зал в память о своем брате — офицере Национальной гвардии, погибшем за Украину. Сам я тоже офицер запаса, поэтому это не просто спорт — это часть моей миссии. Хочу помогать ветеранам восстанавливать силу, спокойствие и веру в себя. Здесь каждый, кто вернулся с войны, может найти свой путь к восстановлению. И главное — почувствовать, что он не один. Для меня это пространство — о человечности, памяти и взаимной поддержке".

          Истории силы

          Первым среди посетителей стал Александр Ройко, ветеран российско-украинской войны, получивший тяжелое ранение под Белогоровкой.

          Я прошел бесплатную месячную реабилитацию и, благодаря занятиям и поддержке тренера, восстановил утраченные функции конечностей. Для меня этот зал стал местом, где возвращается сила и вера в себя 

          - делится ветеран.

          Еще один участник — Дмитрий Базилюк, ветеран 72-й бригады, который после ампутации ноги продолжает тренировки: "Для нашего города открытие этого зала — событие. Это не только о физической форме, а о общности. Я хочу подняться на Говерлу — и уверен, что спорт поможет это сделать".

          О партнерстве, смысле и системности поддержки

          Представители партнеров подчеркивают: инициатива в Яготине — пример того, как бизнес, громада и государство могут объединять усилия ради реальной реинтеграции ветеранов.

          Павел Мороз, директор департамента корпоративной социальной ответственности МХП: "Программа "МХП Поруч" призвана поддержать военных, ветеранов и их семьи, и помочь адаптироваться к гражданской жизни. Мы видим, что ветераны нуждаются в системных решениях — возможностях для трудоустройства, профессионального развития, восстановления физической формы. Проект в Яготине — яркий пример того, как бизнес, громада и партнеры могут работать совместно, чтобы помочь нашим защитникам найти новую опору".

          Его поддерживает Егор Алексеенко, руководитель адаптивного направления ГУ "Агентство массового спорта Украины": "Адаптивный клуб в Яготине — это не просто зал. Это место, где ветераны и люди с инвалидностью находят силу возвращаться к активной жизни и вдохновляют других делать то же самое".

          Пространство "Восстановление Несокрушимых" — первый из 20, которые откроют в этом году в рамках конкурса "Время действовать. Неудержимые". В прошлом году в громадах уже появилось 15 таких залов. Это места, где ветераны могут восстанавливаться, тренироваться и получать поддержку в среде, которая способствует их реинтеграции.

          Лилия Подоляк

          Общество
          Война в Украине
          АМП ФК "Незламні"
          Киевская область
          благотворительность
          Национальная гвардия Украины
          ПрАО МХП
          Украина