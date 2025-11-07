ukenru
У Яготині відкрили адаптивний простір для ветеранів "Відновлення Незламних"

Київ • УНН

 • 700 перегляди

В Яготині, на Київщині, відкрився адаптивний спортивний простір "Відновлення Незламних" для ветеранів, військових та людей з інвалідністю. Проєкт реалізовано за підтримки БФ "МХП-Громаді" та інших партнерів, його бюджет склав 2,455 млн грн.

У Яготині відкрили адаптивний простір для ветеранів "Відновлення Незламних"

У Яготині, на Київщині, відкрили новий адаптивний спортивний простір "Відновлення Незламних" — переможець всеукраїнського конкурсу соціальних ініціатив "Час діяти. Нестримні", реалізований Благодійним фондом "МХП-Громаді". Фітнес-клуб Grey Wolf перетворився на сучасний простір для відновлення та занять спортом ветеранів, військових і людей з інвалідністю, передає УНН.

Проєкт реалізовано за підтримки ДУ "Агенція масового спорту України", Міністерства молоді та спорту України в межах президентської програми "Активні парки", Благодійного фонду "МХП-Громаді" у межах програми "МХП Поруч", а також Фонду імені Федора Шпига. Партнером ініціативи в регіоні стало підприємство "МХП-Агро-С".

Спорт як частина відновлення

У межах проєкту відремонтовано приміщення, облаштовано роздягальні, закуплено сучасне адаптивне обладнання — мультистанції, тренажери з гідравлічним опором, TRX-петлі, баланс-платформи. Простір повністю облаштовано для занять людей із обмеженою рухливістю.

Загальний бюджет — 2 млн 455 тис. грн, з них:

  • 200 тис. грн — грантова підтримка від БФ «МХП-Громаді»;
    • 200 тис. грн — грант від ДУ «Агенція масового спорту України»;
      • 200 тис. грн — внесок Яготинської міської ради;
        • 1 млн 855 тис. грн — співфінансування ГО «Відновлення Незламних».

          Ініціатором створення залу став Роман Сірий, власник Grey Wolf і офіцер запасу Національної гвардії України.

          "Я відкриваю цей зал у памʼять про свого брата — офіцера Національної гвардії, який загинув за Україну. Сам я теж офіцер запасу, тому це не просто спорт — це частина моєї місії. Хочу допомагати ветеранам відновлювати силу, спокій і віру в себе. Тут кожен, хто повернувся з війни, може знайти свій шлях до відновлення. І головне — відчути, що він не сам. Для мене цей простір — про людяність, пам’ять і взаємну підтримку".

          Історії сили

          Першим серед відвідувачів став Олександр Ройко, ветеран російсько-української війни, який отримав тяжке поранення під Білогорівкою.

          Я пройшов безкоштовну місячну реабілітацію і, завдяки заняттям та підтримці тренера, відновив втрачені функції кінцівок. Для мене цей зал став місцем, де повертається сила й віра в себе 

          - ділиться ветеран.

          Ще один учасник — Дмитро Базилюк, ветеран 72-ї бригади, який після ампутації ноги продовжує тренування: "Для нашого міста відкриття цього залу — подія. Це не лише про фізичну форму, а про спільність. Я хочу піднятися на Говерлу — і впевнений, що спорт допоможе це зробити".

          Про партнерство, сенс і системність підтримки

          Представники партнерів наголошують: ініціатива в Яготині — приклад того, як бізнес, громада й держава можуть об’єднувати зусилля заради реальної реінтеграції ветеранів.

          Павло Мороз, директор департаменту корпоративної соціальної відповідальності МХП: "Програма "МХП Поруч" покликана підтримати військових, ветеранів та їхні родини, і допомогти адаптуватися до цивільного життя. Ми бачимо, що ветерани потребують системних рішень — можливостей для працевлаштування, професійного розвитку, відновлення фізичної форми. Проєкт у Яготині — яскравий приклад того, як бізнес, громада та партнери можуть працювати спільно, щоб допомогти нашим захисникам знайти нову опору".

          Його підтримує Єгор Алєксєєнко, керівник адаптивного напряму ДУ "Агенція масового спорту України": "Адаптивний клуб у Яготині — це не просто зал. Це місце, де ветерани й люди з інвалідністю знаходять силу повертатися до активного життя й надихають інших робити те саме".

          Простір "Відновлення Незламних"  — перший із 20, які відкриють цього року в межах конкурсу "Час діяти. Нестримні". Торік у громадах уже з’явилося 15 таких залів. Це місця, де ветерани можуть відновлюватися, тренуватися й отримувати підтримку у середовищі, яке сприяє їхній реінтеграції.

          Лілія Подоляк

