Экс-владелец "Кристал Пэлас" проиграл суд и должен 97 миллионов долларов американскому фонду
Киев • УНН
Бизнесмен Джон Текстор потерпел неудачу в британском судебном процессе, связанном с приобретением французского клуба "Олимпик Лион", и теперь должен выплатить 97 миллионов долларов Iconic Sports. Сам спор возник из-за приобретения акций Eagle, которой принадлежит контрольный пакет акций клубов "Лион" (Франция), "Ботафого" (Бразилия) и ребрендированного бельгийского клуба RWD Brussels.
Пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Подробности
Миллиардер Джон Текстор, экс-владелец "Кристал Пэлас" (английский футбольный клуб из Лондона) потерпел неудачу в британском суде по делу, связанному с приобретением "Олимпик Лион" (Франция). Коммерческий суд Великобритании постановил, что Текстор должен ответить на иск на сумму 97 млн долларов (72 млн фунтов стерлингов) от инвестора его мультиклубной группы Eagle Football.
Контекст
Спор возник из-за приобретения компанией Iconic Sport три года назад за 75 млн долларов 15,7% акций "Eagle".
Многоклубная структура "Eagle" владеет футбольным клубом "Олимпик Лион", бразильским клубом "Ботафого" и бельгийской командой "Моленбек" (RWD Brussels). Недавно Eagle Football продала английскую команду "Кристал Пэлас", построенную благодаря сложным финансовым договоренностям с участием Франции, Великобритании, Соединенных Штатов, Бразилии и Каймановых островов.
Корень проблемы
В конце 2022 года Iconic инвестировала 75 миллионов долларов в приобретение клуба ФК "Лион" в обмен на 15,7% доли в "Eagle". Сделка предусматривала быстрое листирование на Нью-Йоркской фондовой бирже. Однако листирование так и не состоялось, поэтому фонд требует в рамках контракта выкупа своих акций. Это соответствует инвестированной сумме плюс 11% годовых, или 93,6 миллиона долларов (на момент подачи жалобы).
В июле 2025 года Джон Текстор подал встречный иск против Iconic в Соединенных Штатах, утверждая, что его обманули. Миллиардер утверждал, что Iconic не передал документы, необходимые для завершения сделки. Впрочем, окружной суд Флориды на этой неделе отклонил это ходатайство, постановив, что дело следует рассматривать в Великобритании.
После решения британского суда Текстор подтвердил свое намерение подать апелляцию. "Хотя это предварительное слушание, я разочарован решением не прекращать этот иск с самого начала. Я намерен подать апелляцию", - отметил он.
Напомним
Харьковский профессиональный клуб "Металлист 1925" пригласил в свою спортивную семью АМП ФК "Незламні", создав команду "Металлист 1925 Незламні".
