17:29 • 1522 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
16:16 • 8000 просмотра
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
14:20 • 13410 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
13:38 • 16549 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
12:25 • 11730 просмотра
Трамп на Аляске чуть не покинул встречу, когда Путин начал разводить "исторические" тирады и не захотел мира – FT
Эксклюзив
11:59 • 15895 просмотра
Елена Соседка: Мы учились на практике, а они в TikTok. Почему дети знают о деньгах больше, чем мы в их возрасте?
11:57 • 13853 просмотра
Венгрия должна выполнить ордер МУС на арест Путина - МИД Германии
17 октября, 11:03 • 15080 просмотра
Активный циклон принесет дожди и похолодание в Украину: прогноз погоды до конца недели
Эксклюзив
17 октября, 08:14 • 20907 просмотра
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 50577 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Экс-владелец "Кристал Пэлас" проиграл суд и должен 97 миллионов долларов американскому фонду

Киев • УНН

 • 432 просмотра

Бизнесмен Джон Текстор проиграл британский судебный процесс по приобретению французского клуба "Олимпик Лион" и должен выплатить 97 миллионов долларов Iconic Sports. Спор возник из-за приобретения акций Eagle, которой принадлежит контрольный пакет акций клубов "Лион", "Ботафого" и RWD Brussels.

Экс-владелец "Кристал Пэлас" проиграл суд и должен 97 миллионов долларов американскому фонду

Бизнесмен Джон Текстор потерпел неудачу в британском судебном процессе, связанном с приобретением французского клуба "Олимпик Лион", и теперь должен выплатить 97 миллионов долларов Iconic Sports. Сам спор возник из-за приобретения акций Eagle, которой принадлежит контрольный пакет акций клубов "Лион" (Франция), "Ботафого" (Бразилия) и ребрендированного бельгийского клуба RWD Brussels.

Пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Подробности

Миллиардер Джон Текстор, экс-владелец "Кристал Пэлас" (английский футбольный клуб из Лондона) потерпел неудачу в британском суде по делу, связанному с приобретением "Олимпик Лион" (Франция). Коммерческий суд Великобритании постановил, что Текстор должен ответить на иск на сумму 97 млн долларов (72 млн фунтов стерлингов) от инвестора его мультиклубной группы Eagle Football.

Контекст

Спор возник из-за приобретения компанией Iconic Sport три года назад за 75 млн долларов 15,7% акций "Eagle".

Многоклубная структура "Eagle" владеет футбольным клубом "Олимпик Лион", бразильским клубом "Ботафого" и бельгийской командой "Моленбек" (RWD Brussels). Недавно Eagle Football продала английскую команду "Кристал Пэлас", построенную благодаря сложным финансовым договоренностям с участием Франции, Великобритании, Соединенных Штатов, Бразилии и Каймановых островов.

Корень проблемы

В конце 2022 года Iconic инвестировала 75 миллионов долларов в приобретение клуба ФК "Лион" в обмен на 15,7% доли в "Eagle". Сделка предусматривала быстрое листирование на Нью-Йоркской фондовой бирже. Однако листирование так и не состоялось, поэтому фонд требует в рамках контракта выкупа своих акций. Это соответствует инвестированной сумме плюс 11% годовых, или 93,6 миллиона долларов (на момент подачи жалобы).

ВАКС закрыл дело экс-министра инфраструктуры Пивоварского15.10.25, 15:52 • 2357 просмотров

В июле 2025 года Джон Текстор подал встречный иск против Iconic в Соединенных Штатах, утверждая, что его обманули. Миллиардер утверждал, что Iconic не передал документы, необходимые для завершения сделки. Впрочем, окружной суд Флориды на этой неделе отклонил это ходатайство, постановив, что дело следует рассматривать в Великобритании.

После решения британского суда Текстор подтвердил свое намерение подать апелляцию. "Хотя это предварительное слушание, я разочарован решением не прекращать этот иск с самого начала. Я намерен подать апелляцию", - отметил он.

Напомним

Харьковский профессиональный клуб "Металлист 1925" пригласил в свою спортивную семью АМП ФК "Незламні", создав команду "Металлист 1925 Незламні".

Кто унаследует империю Armani: план преемственности остается загадкой05.09.25, 21:07 • 12470 просмотров

Игорь Тележников

СпортНовости МираФинансы
