10:41 • 5842 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
10:14 • 12972 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
09:25 • 15406 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
09:00 • 15893 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
08:32 • 14961 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
08:03 • 15434 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
07:49 • 15563 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
07:17 • 26590 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
07:08 • 26795 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15 • 13536 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
ВАКС закрыл дело экс-министра инфраструктуры Пивоварского

Киев • УНН

 • 236 просмотра

Высший антикоррупционный суд освободил экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского от уголовной ответственности из-за истечения сроков давности. Его обвиняли в злоупотреблении властью, что нанесло государству более 49 млн долларов убытков.

ВАКС закрыл дело экс-министра инфраструктуры Пивоварского

Высший антикоррупционный суд постановил освободить бывшего министра инфраструктуры Андрея Пивоварского от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Его обвиняли в злоупотреблении властью и служебным положением, которые нанесли государству более 49 млн долл. убытков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВАКС.

В среду, 15 октября, Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство защитника бывшего Министра инфраструктуры и постановил освободить обвиняемого от уголовной ответственности на основании ст. 49 УК Украины в связи с истечением сроков давности. Уголовное производство в части обвинения экс-министра инфраструктуры в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, закрыто на основании п. 1 ч. 2 ст. 284 УПК Украины 

- говорится в сообщении.

Антикорсуд также отменил аресты, наложенные на имущество экс-министра инфраструктуры.

Суд отмечает, что события указанного дела происходили в 2015 году, расследование начато в 2016, обвинительный акт на рассмотрение Высшего антикоррупционного суда поступил 25 июля 2024 года. Объем дела - 80 томов.

Провозглашение полного текста определения с обоснованием указанного решения запланировано на 17 октября. Текст будет доступен в Едином государственном реестре судебных решений.

Определение может быть обжаловано в Апелляционную палату ВАКС в течение 7 дней со дня его объявления.

Андрей Пивоварский на своей странице в Facebook подтвердил, что Высший антикоррупционный суд закрыл его дело по срокам давности.

"Аресты с имущества сняли. Приду в себя и напишу больше деталей", - написал он.

Дополнение

В 2023 году экс-министру инфраструктуры Украины Андрею Пивоварскому и его бывшему первому заместителю было сообщено о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.

По данным следствия, в июле 2015 года тогдашний министр совместно со своим первым заместителем (на то время также председателем Тарифного совета Мининфраструктуры) обеспечили принятие приказа, по которому корабельный сбор с судов в морском порту "Южный" вместе с ГП "АМПУ" начали взимать и частные компании (в пропорции 50:50). Тогда как по закону взимание такого сбора является исключительной прерогативой госпредприятия как пользователя акватории порта, принадлежащей государству.

В НАБУ утверждали, что в результате действия приказа государственное предприятие в течение 2015-2023 годов понесло убытки на более чем 49 млн долл. США. Действия экс-чиновников квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины. 

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Украина