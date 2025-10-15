ВАКС закрив справу ексміністра інфраструктури Пивоварського

Вищий антикорупційний суд постановив звільнити колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності. Його обвинувачували у зловживанні владою та службовим становищем, які завдали державі понад 49 млн дол. збитків. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВАКС.

У середу, 15 жовтня, Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання захисника колишнього Міністра інфраструктури та постановив звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв’язку із закінченням строків давності. Кримінальне провадження в частині обвинувачення ексміністра інфраструктури у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, закрито на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України - йдеться в повідомленні.

Антикорсуд також скасував арешти, накладені на майно ексміністра інфраструктури.

Суд зауважує, що події зазначеної справи відбувалися у 2015 році, розслідування розпочато у 2016, обвинувальний акт на розгляд Вищого антикорупційного суду надійшов 25 липня 2024 року. Обсяг справи - 80 томів.

Проголошення повного тексту ухвали з обґрунтуванням зазначеного рішення заплановане на 17 жовтня. Текст буде доступний у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати ВАКС протягом 7 днів з дня її оголошення.

Андрій Пивоварський на своїй сторінці у Facebook підтвердив, що Вищий антикорупційний суд закрив його справу за термінами давності.

"Арешти з майна зняли. Прийду в себе і напишу більше деталей", - написав він.

Доповнення

У 2023 році ексміністру інфраструктури України Андрію Пивоварському та його колишньому першому заступнику було повідомлено про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.

За даними слідства, у липні 2015 року тогочасний міністр спільно зі своїм першим заступником (на той час також головою Тарифної ради Мінінфраструктури) забезпечили прийняття наказу, за яким корабельний збір із суден в морському порту "Південний" разом із ДП "АМПУ" почали стягувати й приватні компанії (у пропорції 50:50). Тоді як за законом стягнення такого збору є виключною прерогативою держпідприємства як користувача акваторії порту, що належить державі.

В НАБУ стверджували, що унаслідок дії наказу державне підприємство протягом 2015-2023 років зазнало збитків на понад 49 млн дол. США. Дії експосадовців кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України.