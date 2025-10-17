$41.640.12
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
16:16 • 10163 перегляди
Трамп не виключив відправку Tomahawk Україні: CNN дізналося деталі розмови президента США з путіним
14:20 • 14263 перегляди
Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня
Ексклюзив
13:38 • 17439 перегляди
У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в УкраїніVideo
12:25 • 12353 перегляди
Трамп на Алясці ледь не покинув зустріч, коли путін почав розводити "історичні" тиради та не захотів миру – FT
Ексклюзив
17 жовтня, 11:59 • 16046 перегляди
Олена Сосєдка: Ми вчилися на практиці, а вони у TikTok. Чому діти знають про гроші більше, ніж ми в їхньому віці?
17 жовтня, 11:57 • 13970 перегляди
Угорщина повинна виконати ордер МКС на арешт путіна - МЗС Німеччини
17 жовтня, 11:03 • 15123 перегляди
Активний циклон принесе дощі і похолодання в Україну: прогноз погоди до кінця тижня
Ексклюзив
17 жовтня, 08:14 • 20939 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 51137 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Екс-власник "Крістал Пелас" програв суд і винен 97 мільйонів доларів американському фонду

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 584 перегляди

Бізнесмен Джон Текстор програв британський судовий процес щодо придбання французького клубу "Олімпік Ліон" та повинен виплатити 97 мільйонів доларів Iconic Sports. Суперечка виникла через придбання акцій Eagle, якій належить контрольний пакет акцій клубів "Ліон", "Ботафого" та RWD Brussels.

Екс-власник "Крістал Пелас" програв суд і винен 97 мільйонів доларів американському фонду

Бізнесмен Джон Текстор зазнав невдачі у британському судовому процесі, пов'язаному з придбанням французького клубу "Олімпік Ліон", і тепер має виплатити 97 мільйонів доларів Iconic Sports. Сама суперечка виникла через придбання акцій Eagle, якій належить контрольний пакет акцій клубів "Ліон" (Франція), "Ботафого" (Бразилія) та ребрендованого бельгійського клубу RWD Brussels.

Пише УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Мільярдер Джон Текстор, екс-власник "Крістал Пелас" (англійський футбольний клуб з Лондона) зазнав невдачі в британському суді у справі, пов'язаній з придбанням "Олімпік Ліон" (Франція). Комерційний суд Великої Британії постановив, що Текстор повинен відповісти на позов на суму 97 млн доларів (72 млн фунтів стерлінгів) від інвестора його мультиклубної групи Eagle Football.

Контекст

Суперечка виникла через придбання компанією Iconic Sport три роки тому за 75 млн доларів 15,7% акцій "Eagle".

Багатоклубна структура "Eagle", володіє футбольним клубом "Олімпік Ліон",  бразильським клубом "Ботафого" та бельгійською командою "Моленбек" (RWD Brussels. Нещодавно Eagle Football продала англійську команду "Крістал Пелас", побудовану завдяки складним фінансовим домовленостям за участю Франції, Великої Британії, Сполучених Штатів, Бразилії та Кайманових островів.

Корінь проблеми

Наприкінці 2022 року Iconic інвестувала 75 мільйонів доларів у придбання клубу ФК "Ліон" в обмін на 15,7% частки в "Eagle". Угода передбачала швидке лістингування на Нью-Йоркській фондовій біржі. Алее лістингування так і не відбулося, тож фонд вимагає у рамках контракту викупу своїх акцій. Це відповідає інвестованій сумі плюс 11% річних, або 93,6 мільйона доларів (на момент подання скарги).

У липні 2025 року Джон Текстор подав зустрічний позов проти Iconic у Сполучених Штатах, стверджуючи, що його обдурили. Мільярдер стверджував, що Iconic не передав документи, необхідні для завершення угоди. Втім окружний суд Флориди цього тижня відхилив це клопотання, постановивши, що справу слід розглядати у Великій Британії.

Після рішеня британського суду, Текстор підтвердив свій намір подати апеляцію. "Хоча це попереднє слухання, я розчарований рішенням не припиняти цей позов з самого початку. Я маю намір подати апеляцію", зазначив він.

Нагадаємо

Харківський професійний клуб "Металіст 1925" запросив до своєї спортивної родини АМП ФК "Незламні", створивши команду "Металіст 1925 Незламні".

Ігор Тележніков

СпортНовини СвітуФінанси
АМП ФК "Незламні"
ФК «Металіст 1925»
Бразилія
Франція
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Флорида