Екс-власник "Крістал Пелас" програв суд і винен 97 мільйонів доларів американському фонду
Київ • УНН
Бізнесмен Джон Текстор програв британський судовий процес щодо придбання французького клубу "Олімпік Ліон" та повинен виплатити 97 мільйонів доларів Iconic Sports. Суперечка виникла через придбання акцій Eagle, якій належить контрольний пакет акцій клубів "Ліон", "Ботафого" та RWD Brussels.
Пише УНН із посиланням на The Guardian.
Деталі
Мільярдер Джон Текстор, екс-власник "Крістал Пелас" (англійський футбольний клуб з Лондона) зазнав невдачі в британському суді у справі, пов'язаній з придбанням "Олімпік Ліон" (Франція). Комерційний суд Великої Британії постановив, що Текстор повинен відповісти на позов на суму 97 млн доларів (72 млн фунтів стерлінгів) від інвестора його мультиклубної групи Eagle Football.
Контекст
Суперечка виникла через придбання компанією Iconic Sport три роки тому за 75 млн доларів 15,7% акцій "Eagle".
Багатоклубна структура "Eagle", володіє футбольним клубом "Олімпік Ліон", бразильським клубом "Ботафого" та бельгійською командою "Моленбек" (RWD Brussels. Нещодавно Eagle Football продала англійську команду "Крістал Пелас", побудовану завдяки складним фінансовим домовленостям за участю Франції, Великої Британії, Сполучених Штатів, Бразилії та Кайманових островів.
Корінь проблеми
Наприкінці 2022 року Iconic інвестувала 75 мільйонів доларів у придбання клубу ФК "Ліон" в обмін на 15,7% частки в "Eagle". Угода передбачала швидке лістингування на Нью-Йоркській фондовій біржі. Алее лістингування так і не відбулося, тож фонд вимагає у рамках контракту викупу своїх акцій. Це відповідає інвестованій сумі плюс 11% річних, або 93,6 мільйона доларів (на момент подання скарги).
У липні 2025 року Джон Текстор подав зустрічний позов проти Iconic у Сполучених Штатах, стверджуючи, що його обдурили. Мільярдер стверджував, що Iconic не передав документи, необхідні для завершення угоди. Втім окружний суд Флориди цього тижня відхилив це клопотання, постановивши, що справу слід розглядати у Великій Британії.
Після рішеня британського суду, Текстор підтвердив свій намір подати апеляцію. "Хоча це попереднє слухання, я розчарований рішенням не припиняти цей позов з самого початку. Я маю намір подати апеляцію", зазначив він.
Нагадаємо
Харківський професійний клуб "Металіст 1925" запросив до своєї спортивної родини АМП ФК "Незламні", створивши команду "Металіст 1925 Незламні".
