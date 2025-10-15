ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию

Количество ветеранов с ампутациями конечностей в Украине увеличивается каждый день. Сейчас перед государством стоит критически важная задача – реабилитировать, не только физически, но и эмоционально, и интегрировать украинских героев в общество. Чтобы боевая травма не превратилась в социальную изоляцию. Какое место в реабилитации украинских воинов занимает ампфутбол, разбирался УНН.

Рождение силы на Востоке ФК "Незламні"

В отличие от индивидуальных видов спорта, футбол требует командной работы, общения и настоящего симбиоза – именно это и является основной ценностью ампфутбола для ветеранов российско-украинской войны и гражданских лиц, получивших ампутации или тяжелые функциональные нарушения конечностей. Одним из примеров является АМП ФК "Незламні" – основанный в Харькове в марте 2025 года. Город, который ежедневно является мишенью для врага, стал колыбелью для проекта, являющегося непосредственным символом поддержки и восстановления.

Руководитель и соучредитель клуба Владимир Лях и его команда сразу определили, что цель проекта выходит далеко за пределы спортивных достижений. Как рассказал соучредитель клуба – первые результаты реабилитации от ампфутбола игроки почувствовали уже на второй тренировке.

На второй тренировке ребята уже пришли не просто на занятия, а с желанием участвовать в турнирах – рассказывал Владимир Лях.

Эта мгновенная трансформация от травмированного человека к активному члену команды подчеркивает главную миссию клуба: предоставить ветеранам сообщество и вернуть ощущение ценности и принадлежности, которое было нарушено травмой.

От реанимации до тренерской скамьи: история Александра Тебенькова

Центральной фигурой в этом возрождении является главный тренер АМП ФК "Незламні" Александр Тебеньков. Его история – это воплощение силы духа, которая стала краеугольным камнем команды. Тебеньков получил тяжелое ранение на Запорожском направлении, в результате которого потерял обе нижние конечности.

Вместо того чтобы остановиться на медицинской реабилитации, он принял решение тренировать футболистов АМП ФК "Незламних", ведь играть на поле ему запрещают правила, согласно которым у игроков команд должна быть одна нижняя конечность.

Помимо примера несокрушимой силы духа – Теребеньков доказывает, что ампфутбол это не просто терапия, а сфера, где ветераны могут восстановить свою лидерскую роль. Более того, Александр Тебеньков получает официальное тренерское образование, подчеркивая, что адаптивный спорт должен быть профессиональным.

Правила ампфутбола, побеждающего гравитацию

Чтобы полностью оценить мужество игроков, важно понять, насколько требовательным является этот спорт, ведь это не просто адаптация "обычного" футбола, а полноценный отдельный вид спорта, со своими правилами.

Ампфутбол – это динамичная игра 7х7 на уменьшенном поле. Самая очевидная и драматичная особенность касается полевых игроков – все они имеют ампутацию одной нижней конечности, при этом играют на поле без протезов, на костылях. Это означает, что каждое движение, каждый пас, каждый рывок к воротам требует невероятной силы рук, плеч и филигранного чувства баланса. Костыли на поле – это только опора, ведь по правилам, игроки не могут касаться ими мяча. Что превращает каждый матч в вызов гравитации и травме.

Что касается голкиперов – в отличие от полевых игроков, они могут иметь здоровые нижние конечности, но обязаны иметь ампутацию или функциональное нарушение одной верхней конечности. Благодаря этим правилам, каждый спортсмен демонстрирует силу вопреки своим ограничениям, а сама игра становится метафорой несокрушимости – где потеря одной функции компенсируется непревзойденной силой духа в другой.

Более того, с терапевтической точки зрения, ампфутбол – это самая эффективная физическая подготовка, которая готовит тело ветерана к использованию высокотехнологичных протезов в повседневной жизни.

Шаг вперед: партнерство АМП ФК "Незламні" с ФК "Металлист 1925"

В четверг, 16 октября, на тренировочных полях ФК "Металлист 1925" состоится встреча руководства клуба с харьковской командой АМП ФК "Незламні". Это событие откроет новую страницу в истории клуба "Незламні" – харьковские команды объединятся в одну семью. Ведь ФК "Металлист 1925" будет поддерживать ампфутболистов – от полного экипирования до финансирования операционных и тренировочных потребностей. Для харьковских команд это не только символ солидарности, но и институциональный фундамент для развития ампфутбола на Востоке: доступ к инфраструктуре, менеджменту и финансовая поддержка.

Социальный эффект: ампфутбол – больше, чем спорт

Молодая футбольная команда АМП "Незламні" является частью более широкой украинской экосистемы ампфутбола, наряду с такими клубами, как "Покрова АМП" и "Шахтер Стальные". Команды регулярно участвуют во внутренних турнирах и налаживают международное сотрудничество. Однако самый важный результат их деятельности проявляется не в турнирных таблицах, а в плоскости устранения социальной изоляции.

Ведь в госпиталях ветераны получают медицинскую помощь, в центрах протезирования – техническую, а на футбольном поле они получают социальную поддержку. Здесь их травма является не недостатком, а пропуском в сообщество, где их понимают без лишних слов. Спорт возвращает в их жизнь четкий распорядок, дисциплину и цель.

Однако, важен этот вид спорта не только для игроков, но и для общества. Ведь каждый матч ампфутбола напоминает украинскому обществу о героизме наших соотечественников, положивших собственное здоровье за Украину.