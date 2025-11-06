«Шахтер» с суперголом Бондаренко одерживает вторую победу в Лиге конференций

ukenru
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 28434 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 40089 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
6 ноября, 12:10 • 26745 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
6 ноября, 11:26 • 26929 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 52888 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 35301 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 38276 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 50213 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 39107 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 32861 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Разыскиваемого полицейского на фоне исчезновения арестованных средств задержали в Ровенской области6 ноября, 10:45 • 5718 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto6 ноября, 10:56 • 31211 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов6 ноября, 13:00 • 21792 просмотра
Флорентийский бриллиант найден после столетия тайны – NYT6 ноября, 13:16 • 6606 просмотра
Взрыв в офисе Ивано-Франковска: два человека получили ранения, 40 эвакуированы - ГСЧСPhotoVideo6 ноября, 14:27 • 4250 просмотра
публикации
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 28441 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов6 ноября, 13:00 • 21876 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto6 ноября, 10:56 • 31292 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto6 ноября, 09:50 • 33163 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 52893 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Никушор Дан
Петр Павел
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Китай
Израиль
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 27147 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 27452 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 29240 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 45568 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 49573 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Instagram
Facebook
ТикТок

«Шахтер» с суперголом Бондаренко одерживает вторую победу в Лиге конференций

Киев • УНН

 • 298 просмотра

«Шахтер» обыграл исландский «Брейдаблик» в третьем туре группового этапа Лиги конференций. Голы забили Артем Бондаренко и Кауан Элиас, обеспечив победу 2:0.

«Шахтер» с суперголом Бондаренко одерживает вторую победу в Лиге конференций

Донецкий "Шахтер" в третьем туре группового этапа Лиги конференций уверенно обыграл исландский "Брейдаблик". Голы на свой счет записали Артем Бондаренко и Кауан Элиас, передает УНН.

Детали

Первая половина игры, как и весь поединок, шла под диктовку "Шахтера". "Горняки" с первых минут завладели инициативой на поле. Владение мячом в первом тайме составило 82 на 18 в пользу "Шахтера". Впрочем, первый гол удалось забить лишь на 28-й минуте: Артем Бондаренко прорывался по флангу, однако защитники "Брейдаблика" выбили мяч на угловой. Егор Назарина пошел выполнять корнер, однако решил сыграть нестандартно - вместо привычной подачи в штрафную, исполнил передачу на Бондаренко, который из-за пределов штрафной в стиле Дарио Срны отправил кожаного точно в угол - 1:0.

Несмотря на ощутимое преимущество "Шахтера", дончанам удалось удвоить преимущество лишь во втором тайме: после серии передач, мяч оказался в штрафной в ногах Исаке Силвы, который в падении отдал на Кауана Элиаса, который точно пробил в дальний угол - 2:0.

Эмоции от гола Элиаса молодых болельщиков можно увидеть на видео.

Дополнение

В live-таблице донецкий "Шахтер" сейчас занимает 7 место, однако большинство команд еще не сыграли свои поединки.

В 22:00 киевское "Динамо" в Люблине будет принимать "Зриньски" из Боснии и Герцеговины.

Главный тренер киевлян Александр Шовковский уже определился со стартовым составом.

"Шахтер" взял реванш у "Динамо" за поражение в Кубке Украины – 3:1 в ожесточенном "классическом" матче02.11.25, 20:11 • 4063 просмотра

Павел Башинский

Спорт
АМП ФК "Незламні"
ФК «Металлист 1925»
Босния и Герцеговина
Люблин