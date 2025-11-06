«Шахтер» с суперголом Бондаренко одерживает вторую победу в Лиге конференций

Донецкий "Шахтер" в третьем туре группового этапа Лиги конференций уверенно обыграл исландский "Брейдаблик". Голы на свой счет записали Артем Бондаренко и Кауан Элиас, передает УНН.

Детали

Первая половина игры, как и весь поединок, шла под диктовку "Шахтера". "Горняки" с первых минут завладели инициативой на поле. Владение мячом в первом тайме составило 82 на 18 в пользу "Шахтера". Впрочем, первый гол удалось забить лишь на 28-й минуте: Артем Бондаренко прорывался по флангу, однако защитники "Брейдаблика" выбили мяч на угловой. Егор Назарина пошел выполнять корнер, однако решил сыграть нестандартно - вместо привычной подачи в штрафную, исполнил передачу на Бондаренко, который из-за пределов штрафной в стиле Дарио Срны отправил кожаного точно в угол - 1:0.

Несмотря на ощутимое преимущество "Шахтера", дончанам удалось удвоить преимущество лишь во втором тайме: после серии передач, мяч оказался в штрафной в ногах Исаке Силвы, который в падении отдал на Кауана Элиаса, который точно пробил в дальний угол - 2:0.

Эмоции от гола Элиаса молодых болельщиков можно увидеть на видео.

Дополнение

В live-таблице донецкий "Шахтер" сейчас занимает 7 место, однако большинство команд еще не сыграли свои поединки.

В 22:00 киевское "Динамо" в Люблине будет принимать "Зриньски" из Боснии и Герцеговины.

Главный тренер киевлян Александр Шовковский уже определился со стартовым составом.

