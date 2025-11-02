"Шахтер" взял реванш у "Динамо" за поражение в Кубке Украины – 3:1 в ожесточенном "классическом" матче
Киев • УНН
Донецкий "Шахтер" выиграл у киевского "Динамо" со счетом 3-1 и возглавил турнирную таблицу Чемпионата Украины по футболу.
В повторном за несколько дней украинском "классическом" матче донецкий "Шахтер" уверенно победил киевское "Динамо" со счетом 3:1, взяв реванш за поражение несколько дней назад (1:2). Поединок выдался напряженным и богатым на эмоции – с голами, атаками и стычками на поле. Об этом пишет УНН.
Детали
Уже на 3-й минуте "горняки" открыли счет благодаря точному удару Эгиналду, который воспользовался ошибкой обороны киевлян. В начале второго тайма, на 54-й минуте, Педриньо удвоил преимущество дончан.
"Динамо" быстро ответило – Виталий Буяльский сократил отставание, забив на 56-й минуте после удачной комбинации в центре штрафной.
Финальные минуты матча прошли в высоком темпе: киевляне давили, создавали моменты, но "Шахтер" выстоял и в конце провел решающую контратаку. В добавленное время Александр Кабаев неудачно прервал удар "горняка" и отправил мяч в собственные ворота – 3:1.
Эта победа позволила "Шахтеру" не только взять реванш за недавнее поражение, но и укрепить позиции в верхней части турнирной таблицы УПЛ.
