14:42 • 10706 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
13:45 • 18395 просмотра
ВСП дала согласие на арест судьи, подозреваемой в смертельном ДТП на Прикарпатье
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 28444 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 37520 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 51219 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 75683 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 82469 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 107853 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 97352 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 45719 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 28444 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 37520 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 107853 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 97352 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 103213 просмотра
"Шахтер" взял реванш у "Динамо" за поражение в Кубке Украины – 3:1 в ожесточенном "классическом" матче

Киев • УНН

 • 966 просмотра

Донецкий "Шахтер" выиграл у киевского "Динамо" со счетом 3-1 и возглавил турнирную таблицу Чемпионата Украины по футболу.

"Шахтер" взял реванш у "Динамо" за поражение в Кубке Украины – 3:1 в ожесточенном "классическом" матче

В повторном за несколько дней украинском "классическом" матче донецкий "Шахтер" уверенно победил киевское "Динамо" со счетом 3:1, взяв реванш за поражение несколько дней назад (1:2). Поединок выдался напряженным и богатым на эмоции – с голами, атаками и стычками на поле. Об этом пишет УНН.

Детали

Уже на 3-й минуте "горняки" открыли счет благодаря точному удару Эгиналду, который воспользовался ошибкой обороны киевлян. В начале второго тайма, на 54-й минуте, Педриньо удвоил преимущество дончан. 

"Динамо" быстро ответило – Виталий Буяльский сократил отставание, забив на 56-й минуте после удачной комбинации в центре штрафной.

ч. "Успех дается смелым": Шовковский раскрыл причины победы "Динамо" над "Шахтером" в Кубке Украины

Финальные минуты матча прошли в высоком темпе: киевляне давили, создавали моменты, но "Шахтер" выстоял и в конце провел решающую контратаку. В добавленное время Александр Кабаев неудачно прервал удар "горняка" и отправил мяч в собственные ворота – 3:1.

Эта победа позволила "Шахтеру" не только взять реванш за недавнее поражение, но и укрепить позиции в верхней части турнирной таблицы УПЛ.

ч. Первое в сезоне украинское "классическое" завершилось в пользу "Динамо": киевляне выбили "Шахтер" из Кубка Украины

Степан Гафтко

Спорт
Столкновения