"Шахтар" взяв реванш у "Динамо" за поразку в Кубку України – 3:1 у запеклому "класичному" матчі

У повторному за кілька днів українському "класичному" матчі донецький "Шахтар" впевнено переміг київське "Динамо№ з рахунком 3:1, узявши реванш за поразку кілька днів тому (1:2). Поєдинок видався напруженим і багатим на емоції – з голами, атаками та сутичками на полі. Про це пише УНН.

Деталі

Вже на 3-й хвилині "гірники" відкрили рахунок завдяки точному удару Егіналду, який скористався помилкою оборони киян. На початку другого тайму, на 54-й хвилині, Педріньйо подвоїв перевагу донеччан.

"Динамо" швидко відповіло – Віталій Буяльський скоротив відставання, забивши на 56-й хвилині після вдалої комбінації в центрі штрафного.

Фінальні хвилини матчу пройшли у високому темпі: кияни тиснули, створювали моменти, але "Шахтар" вистояв і наприкінці провів вирішальну контратаку. У доданий час Олександр Кабаєв невдало перервав удар "гірника" і відправив м’яч у власні ворота – 3:1.

Ця перемога дозволила "Шахтарю" не лише взяти реванш за недавню поразку, а й укріпити позиції у верхній частині турнірної таблиці УПЛ.

