рф посилює удари по економіці України напередодні переговорів: яку тактику обрав кремль

росія посилює ракетні та дронові атаки на Україну, намагаючись завдати максимальних збитків її економіці напередодні нового раунду мирних переговорів за посередництва США. Окрім енергетичної інфраструктури, під ударами дедалі частіше опиняються промислові підприємства, морські порти, залізниця та логістичні центри. На думку аналітиків, кремль прагне економічно виснажити Україну, оскільки не може досягти бажаних результатів на полі бою. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

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Як зазначає видання, на тлі труднощів із просуванням російських військ на сході України москва дедалі більше ресурсів спрямовує на повітряну кампанію. російські ракети та безпілотники атакують українську енергосистему інтенсивніше та раніше, ніж у попередні роки. А перелік цілей розширюється, охоплюючи об'єкти, від яких залежить функціонування економіки країни.

Керівник міжнародних партнерств лондонського аналітичного центру New Eurasian Strategies Centre Джон Лоу вважає, що нинішня російська повітряна кампанія спрямована на руйнування української економіки. За його оцінкою, володимир путін дійшов висновку, що збільшення чисельності військ і продовження наступальних операцій на Донбасі не забезпечують росії необхідного результату. Тому кремль намагається підірвати економічну стійкість України шляхом систематичного знищення критично важливих об'єктів. Аналітик також застеріг, що частина європейських союзників Києва досі не повною мірою усвідомлює масштаб загрози та можливі фінансові наслідки для країн, які підтримують Україну.

На думку експертів, ситуація може суттєво погіршитися протягом найближчих місяців, оскільки наслідки попередніх російських ударів накопичуються, а зниження температури підвищує навантаження на пошкоджену енергосистему.

Кількість російських ударів зростає

За інформацією міжнародної організації Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), яка займається моніторингом збройних конфліктів, протягом 2026 року інтенсивність російських атак на Україну суттєво зросла. Якщо в січні аналітики зафіксували 3650 російських ударів, то в жовтні їхня кількість збільшилася до 5532. Таким чином, за дев'ять місяців зростання становило майже 52%.

За даними ACLED, від російських ударів упродовж 2026 року загинули понад 2700 цивільних українців. У CNN наголошують, що рівень смертності серед мирного населення досяг одного з найвищих показників від початку повномасштабного вторгнення.

Дослідник Східної Європи в ACLED Крістіан Влас попередив, що прийдешня зима може супроводжуватися значним погіршенням гуманітарної ситуації. Причому наслідки російських атак, за його прогнозом, можуть проявитися раніше, ніж торік.

Під ударом промисловість, порти та залізниця

Однією з особливостей російської тактики, на яку звертають увагу опитані CNN експерти, стало збільшення кількості атак на підприємства, транспортну інфраструктуру та об'єкти, пов'язані з експортом української продукції. російські війська регулярно атакують чорноморські та дунайські порти, промислові склади, залізничну інфраструктуру, підприємства металургійної галузі та об'єкти, залучені до експорту зерна.

Зокрема, в період із серпня до жовтня під ракетні удари потрапили великі металургійні підприємства Кривого Рогу та Запоріжжя. Унаслідок пошкоджень частина виробництв була змушена призупинити роботу. Влада Кривого Рогу попереджала про серйозні соціально-економічні наслідки зупинення промислових потужностей, зокрема про втрату доходів тисячами родин.

На думку Крістіана Власа, наслідки таких атак не обмежуються пошкодженням обладнання чи скороченням виробництва. Вони безпосередньо впливають на надходження до державного та місцевих бюджетів, рівень зайнятості та фінансове становище населення. Експерт пояснив, що руйнування промислових підприємств означає втрату частини податкової бази України, а також скорочення заробітків працівників.

За його оцінкою, одночасні атаки на промисловість, сільське господарство, експорт та логістику можуть свідчити про прагнення москви спровокувати економічні кризи одразу в кількох ключових секторах.

росія дедалі частіше атакує вдень, щоб паралізувати роботу бізнесу

Керівниця напряму досліджень росії в американському Інституті вивчення війни (ISW) Катерина Степаненко звернула увагу на зміну часу російських атак. За її словами, якщо раніше російські війська переважно здійснювали масовані удари вночі, то тепер дедалі частіше атакують українські міста у денний час. Такі дії, на думку аналітикині, частково спрямовані на порушення повсякденної економічної активності. Під час повітряних тривог багато державних установ, підприємств і торговельних закладів змушені призупиняти роботу. У результаті бізнес втрачає робочий час, а економіка зазнає додаткових збитків навіть у випадках, коли об'єкти не отримують безпосередніх пошкоджень.

Окремою проблемою залишаються атаки на торговельні центри, склади та логістичні комплекси. Їхнє знищення порушує постачання товарів, призводить до втрати продукції та ускладнює діяльність підприємців. Крім того, перебої з електро- та водопостачанням негативно впливають на роботу виробничих потужностей, торговельних мереж і малого бізнесу.

Енергетика залишається однією з головних цілей

Як зазначають у CNN, російські війська продовжують нарощувати інтенсивність ударів по енергетичній інфраструктурі України, розширюючи їхню географію. Зокрема, під атаками опиняються об'єкти в регіонах, які раніше зазнавали меншої кількості таких ударів, зокрема на Рівненщині.

За оцінками експертів, накопичений масштаб пошкоджень створює дедалі більші труднощі для відновлення енергосистеми. Частина електростанцій зазнала настільки серйозних руйнувань, що їхнє відновлення може бути неможливим.

Додатковою проблемою залишається нестача засобів протиповітряної оборони, передусім ракет-перехоплювачів для американських комплексів Patriot, які здатні протидіяти російським балістичним ракетам. Крім того, росія дедалі активніше застосовує реактивні безпілотники типу Shahed, перехоплення яких потребує додаткових зусиль української протиповітряної оборони.

Експерти зауважують, що наслідки атак стають особливо відчутними з наближенням зимових холодів, коли стабільне постачання електроенергії, тепла та води має критичне значення для населення. А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга своєю чергою попередив, що москва свідомо намагається залишити мільйони українців без базових комунальних послуг напередодні зими. За його словами, росія прагне використати холод і темряву для досягнення цілей, яких не може досягти на полі бою.

В ООН визнали систематичні удари по енергетиці злочинами проти людяності

26 жовтня Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні оприлюднила висновки щодо російських атак на енергетичну інфраструктуру. Комісія встановила, що російська влада здійснювала систематичні удари по цивільних енергетичних об'єктах у межах державної політики, спрямованої на позбавлення населення електроенергії та інших життєво необхідних послуг.

Під час підготовки доповіді експерти врахували свідчення 255 людей, які пережили наслідки атак на енергосистему в різних регіонах України, зокрема під час суворої зими 2025–2026 років. За результатами розслідування комісія кваліфікувала відповідні дії російської влади як воєнні злочини та злочини проти людяності.

Масовані атаки напередодні мирних переговорів

Публікація CNN з'явилася на тлі підготовки до тристоронніх переговорів України, росії та США, проведення яких заплановане на 10–11 листопада в Абу-Дабі.

Напередодні, у ніч проти 7 листопада, російські війська здійснили чергову масштабну комбіновану атаку на Україну. За словами президента Володимира Зеленського, росія застосувала 172 безпілотники та 36 балістичних ракет, які були спрямовані на Київ і Київську область. Основною ціллю знову стала енергетична інфраструктура.

Зокрема, пошкоджень зазнали підстанції, що забезпечують передачу електроенергії від Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій до столиці та центральних регіонів. Також постраждали об'єкти енергетики в інших областях, житлові будинки та транспортна інфраструктура. У Києві виникли проблеми з електро-, водо- та теплопостачанням.

Президент України розцінив посилення російських ударів як спробу тиску на українську сторону напередодні нового дипломатичного раунду.

Водночас опитані CNN аналітики наголошують, що небезпека нинішньої російської стратегії полягає в її накопичувальному ефекті. Руйнування промисловості, порушення експорту, знищення енергетичних потужностей та скорочення доходів населення взаємно посилюють одне одного. На їхню думку, кремль намагається використати ці процеси для послаблення здатності України продовжувати опір, а також для збільшення фінансового навантаження на її міжнародних партнерів.

Нагадаємо

7 листопада російські атаки на енергетику знеструмили понад 60 тисяч споживачів у Дніпрі.

А вже 8 листопада без світла залишилися понад 600 тисяч мешканців області в Павлоградському, Самарівському, Камʼянському, Дніпровському районах Дніпропетровської області, а також в самому місті Дніпро.