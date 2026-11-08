рф усиливает удары по экономике Украины накануне переговоров: какую тактику избрал Кремль

россия усиливает ракетные и дроновые атаки на Украину, пытаясь нанести максимальный ущерб её экономике накануне нового раунда мирных переговоров при посредничестве США. Помимо энергетической инфраструктуры, под ударами всё чаще оказываются промышленные предприятия, морские порты, железная дорога и логистические центры. По мнению аналитиков, кремль стремится экономически истощить Украину, поскольку не может достичь желаемых результатов на поле боя. Об этом сообщает CNN, передаёт УНН.

Детали

Как отмечает издание, на фоне трудностей с продвижением российских войск на востоке Украины москва всё больше ресурсов направляет на воздушную кампанию. Российские ракеты и беспилотники атакуют украинскую энергосистему интенсивнее и раньше, чем в предыдущие годы. А перечень целей расширяется, охватывая объекты, от которых зависит функционирование экономики страны.

Руководитель международных партнёрств лондонского аналитического центра New Eurasian Strategies Centre Джон Лоу считает, что нынешняя российская воздушная кампания направлена на разрушение украинской экономики. По его оценке, владимир путин пришёл к выводу, что увеличение численности войск и продолжение наступательных операций на Донбассе не обеспечивают россии необходимого результата. Поэтому кремль пытается подорвать экономическую устойчивость Украины путём систематического уничтожения критически важных объектов. Аналитик также предупредил, что часть европейских союзников Киева до сих пор не в полной мере осознаёт масштаб угрозы и возможные финансовые последствия для стран, поддерживающих Украину.

По мнению экспертов, ситуация может существенно ухудшиться в течение ближайших месяцев, поскольку последствия предыдущих российских ударов накапливаются, а снижение температуры повышает нагрузку на повреждённую энергосистему.

Количество российских ударов растёт

По информации международной организации Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), занимающейся мониторингом вооружённых конфликтов, в течение 2026 года интенсивность российских атак на Украину существенно возросла. Если в январе аналитики зафиксировали 3650 российских ударов, то в октябре их количество увеличилось до 5532. Таким образом, за девять месяцев рост составил почти 52%.

По данным ACLED, от российских ударов в течение 2026 года погибли более 2700 украинских гражданских. В CNN подчёркивают, что уровень смертности среди мирного населения достиг одного из самых высоких показателей с начала полномасштабного вторжения.

Исследователь Восточной Европы в ACLED Кристиан Влас предупредил, что наступающая зима может сопровождаться значительным ухудшением гуманитарной ситуации. Причём последствия российских атак, по его прогнозу, могут проявиться раньше, чем в прошлом году.

Под ударом промышленность, порты и железная дорога

Одной из особенностей российской тактики, на которую обращают внимание опрошенные CNN эксперты, стало увеличение количества атак на предприятия, транспортную инфраструктуру и объекты, связанные с экспортом украинской продукции. Российские войска регулярно атакуют черноморские и дунайские порты, промышленные склады, железнодорожную инфраструктуру, предприятия металлургической отрасли и объекты, задействованные в экспорте зерна.

В частности, в период с августа по октябрь под ракетные удары попали крупные металлургические предприятия Кривого Рога и Запорожья. В результате повреждений часть производств была вынуждена приостановить работу. Власти Кривого Рога предупреждали о серьёзных социально-экономических последствиях остановки промышленных мощностей, в частности о потере доходов тысячами семей.

По мнению Кристиана Власа, последствия таких атак не ограничиваются повреждением оборудования или сокращением производства. Они непосредственно влияют на поступления в государственный и местные бюджеты, уровень занятости и финансовое положение населения. Эксперт объяснил, что разрушение промышленных предприятий означает потерю части налоговой базы Украины, а также сокращение заработков работников.

По его оценке, одновременные атаки на промышленность, сельское хозяйство, экспорт и логистику могут свидетельствовать о стремлении Москвы спровоцировать экономические кризисы сразу в нескольких ключевых секторах.

Россия всё чаще атакует днём, чтобы парализовать работу бизнеса

Руководительница направления исследований России в американском Институте изучения войны (ISW) Екатерина Степаненко обратила внимание на изменение времени российских атак. По её словам, если раньше российские войска преимущественно наносили массированные удары ночью, то теперь всё чаще атакуют украинские города в дневное время. Такие действия, по мнению аналитика, отчасти направлены на нарушение повседневной экономической активности. Во время воздушных тревог многие государственные учреждения, предприятия и торговые заведения вынуждены приостанавливать работу. В результате бизнес теряет рабочее время, а экономика несёт дополнительные убытки даже в случаях, когда объекты не получают непосредственных повреждений.

Отдельной проблемой остаются атаки на торговые центры, склады и логистические комплексы. Их уничтожение нарушает поставки товаров, приводит к потере продукции и усложняет деятельность предпринимателей. Кроме того, перебои с электро- и водоснабжением негативно влияют на работу производственных мощностей, торговых сетей и малого бизнеса.

Энергетика остаётся одной из главных целей

Как отмечают в CNN, российские войска продолжают наращивать интенсивность ударов по энергетической инфраструктуре Украины, расширяя их географию. В частности, под атаками оказываются объекты в регионах, которые ранее подвергались меньшему числу таких ударов, в частности в Ровенской области.

По оценкам экспертов, накопившийся масштаб повреждений создаёт всё большие трудности для восстановления энергосистемы. Часть электростанций получила настолько серьёзные разрушения, что их восстановление может оказаться невозможным.

Дополнительной проблемой остаётся нехватка средств противовоздушной обороны, прежде всего ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot, которые способны противодействовать российским баллистическим ракетам. Кроме того, Россия всё активнее применяет реактивные беспилотники типа Shahed, перехват которых требует дополнительных усилий украинской противовоздушной обороны.

Эксперты отмечают, что последствия атак становятся особенно ощутимыми с приближением зимних холодов, когда стабильное снабжение электроэнергией, теплом и водой имеет критическое значение для населения. А министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, в свою очередь, предупредил, что Москва сознательно пытается оставить миллионы украинцев без базовых коммунальных услуг накануне зимы. По его словам, Россия стремится использовать холод и темноту для достижения целей, которых не может достичь на поле боя.

В ООН признали систематические удары по энергетике преступлениями против человечности

26 октября Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине обнародовала выводы относительно российских атак на энергетическую инфраструктуру. Комиссия установила, что российские власти осуществляли систематические удары по гражданским энергетическим объектам в рамках государственной политики, направленной на лишение населения электроэнергии и других жизненно необходимых услуг.

При подготовке доклада эксперты учли свидетельства 255 человек, переживших последствия атак на энергосистему в разных регионах Украины, в частности во время суровой зимы 2025–2026 годов. По результатам расследования комиссия квалифицировала соответствующие действия российских властей как военные преступления и преступления против человечности.

Массированные атаки накануне мирных переговоров

Публикация CNN появилась на фоне подготовки к трёхсторонним переговорам Украины, России и США, проведение которых запланировано на 10–11 ноября в Абу-Даби.

Накануне, в ночь на 7 ноября, российские войска осуществили очередную масштабную комбинированную атаку на Украину. По словам президента Владимира Зеленского, Россия применила 172 беспилотника и 36 баллистических ракет, которые были направлены на Киев и Киевскую область. Основной целью вновь стала энергетическая инфраструктура.

В частности, повреждения получили подстанции, обеспечивающие передачу электроэнергии от Ровенской и Хмельницкой атомных электростанций в столицу и центральные регионы. Также пострадали объекты энергетики в других областях, жилые дома и транспортная инфраструктура. В Киеве возникли проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением.

Президент Украины расценил усиление российских ударов как попытку оказать давление на украинскую сторону накануне нового дипломатического раунда.

В то же время опрошенные CNN аналитики отмечают, что опасность нынешней российской стратегии заключается в ее накопительном эффекте. Разрушение промышленности, нарушение экспорта, уничтожение энергетических мощностей и сокращение доходов населения взаимно усиливают друг друга. По их мнению, кремль пытается использовать эти процессы для ослабления способности Украины продолжать сопротивление, а также для увеличения финансовой нагрузки на ее международных партнеров.

Напомним

7 ноября российские атаки на энергетику обесточили более 60 тысяч потребителей в Днепре.

А уже 8 ноября без света остались более 600 тысяч жителей области в Павлоградском, Самаровском, Каменском, Днепровском районах Днепропетровской области, а также в самом городе Днепре.