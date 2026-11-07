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The Washington Post

Понад 60 тисяч споживачів у Дніпрі залишилися без світла після атак рф

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Повторні російські атаки на енергетику знеструмили понад 60 тисяч споживачів у Дніпрі. Роботи почнуть після стабілізації безпекової ситуації.

Понад 60 тисяч споживачів у Дніпрі залишилися без світла після атак рф

Понад 60 тисяч споживачів у Дніпрі залишилися без світла через повторні російські атаки на енергетику. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує УНН.

Деталі

За його словами, відновлювальні роботи розпочнуться, щойно дозволить безпекова ситуація.

Ворожа атака на область триває. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги

- закликав Ганжа.

Нагадаємо

В ніч на 5 листопада росія атакувала Дніпро та Самар безпілотниками, поранивши трьох людей. У Дніпрі загорілися будинок, гаражі та об’єкти інфраструктури.

У Дніпрі завершили пошуково-рятувальну операцію після ворожої атаки: двоє загиблих, 20 поранених03.11.26, 13:27 • 3937 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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