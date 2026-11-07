Понад 60 тисяч споживачів у Дніпрі залишилися без світла після атак рф

Понад 60 тисяч споживачів у Дніпрі залишилися без світла через повторні російські атаки на енергетику. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує УНН.

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За його словами, відновлювальні роботи розпочнуться, щойно дозволить безпекова ситуація.

Ворожа атака на область триває. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги - закликав Ганжа.

Нагадаємо

В ніч на 5 листопада росія атакувала Дніпро та Самар безпілотниками, поранивши трьох людей. У Дніпрі загорілися будинок, гаражі та об’єкти інфраструктури.

У Дніпрі завершили пошуково-рятувальну операцію після ворожої атаки: двоє загиблих, 20 поранених