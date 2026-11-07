Более 60 тысяч потребителей в Днепре остались без света после атак РФ
Киев • УНН
Повторные российские атаки на энергетику обесточили более 60 тысяч потребителей в Днепре. Работы начнутся после стабилизации ситуации с безопасностью.
Более 60 тысяч потребителей в Днепре остались без света из-за повторных российских атак на энергетику. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.
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По его словам, восстановительные работы начнутся, как только позволит ситуация с безопасностью.
Вражеская атака на область продолжается. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги
Напомним
В ночь на 5 ноября Россия атаковала Днепр и Самар беспилотниками, ранив трех человек. В Днепре загорелись дом, гаражи и объекты инфраструктуры.
В Днепре завершили поисково-спасательную операцию после вражеской атаки: двое погибших, 20 раненых03.11.26, 13:27 • 3960 просмотров