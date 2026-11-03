В Днепре завершили поисково-спасательную операцию после вражеской атаки: двое погибших, 20 раненых
Киев • УНН
В Днепре в результате вражеской атаки погибли два человека, 20 получили ранения. Поисково-спасательная операция завершена, 14 пострадавших находятся в больнице.
В результате вражеской атаки на Днепр погибли два человека, еще 20 получили ранения. Поисково-спасательная операция завершена. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, пишет УНН.
Двое погибших, 20 раненых. Спасатели завершили поисково-спасательную операцию на месте вражеской атаки на Днепр
Отмечается, что14 пострадавших сейчас находятся в больнице. Трое мужчин в тяжелом состоянии.
Напомним
В Днепре в результате российского баллистического удара 3 ноября жилой дом получил значительные разрушения. Часть сооружения фактически уничтожена.