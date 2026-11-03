У Дніпрі російська балістика зруйнувала частину житлового будинку, ОВА показала жахливі кадри

У Дніпрі внаслідок російського балістичного удару зазнав масштабних руйнувань житловий будинок. Частина споруди фактично знищена, на місці триває пошуково-рятувальна операція. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, який оприлюднив фотографії наслідків атаки, пише УНН.

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На опублікованих світлинах видно значні руйнування житлового будинку. Частина конструкцій обвалилася, утворивши великі завали.

Працівники ДСНС працюють на місці влучання, розбирають уламки зруйнованої будівлі та проводять пошуково-рятувальні роботи.

Інформація про постраждалих уточнюється

Наслідки атаки росіян на Дніпро. На місці триває пошуково-рятувальна операція. Пʼятеро людей дістали поранень через ранкову атаку росіян на Дніпро. Усі зараз у лікарні. Двоє чоловіків 80 та 81 року у тяжкому стані – повідомив Ганжа.

Рятувальна операція продовжується, тому ситуація та дані про можливих постраждалих можуть змінюватися.

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