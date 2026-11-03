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У Дніпрі російська балістика зруйнувала частину житлового будинку, ОВА показала жахливі кадри

Київ • УНН

 • 2014 перегляди

У Дніпрі балістичний удар РФ зруйнував частину житлового будинку. Рятувальники розбирають завали, дані про постраждалих уточнюють.

У Дніпрі російська балістика зруйнувала частину житлового будинку, ОВА показала жахливі кадри

У Дніпрі внаслідок російського балістичного удару зазнав масштабних руйнувань житловий будинок. Частина споруди фактично знищена, на місці триває пошуково-рятувальна операція. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, який оприлюднив фотографії наслідків атаки, пише УНН.

Деталі

На опублікованих світлинах видно значні руйнування житлового будинку. Частина конструкцій обвалилася, утворивши великі завали.

Працівники ДСНС працюють на місці влучання, розбирають уламки зруйнованої будівлі та проводять пошуково-рятувальні роботи.

Інформація про постраждалих уточнюється

Наслідки атаки росіян на Дніпро. На місці триває пошуково-рятувальна операція. Пʼятеро людей дістали поранень через ранкову атаку росіян на Дніпро. Усі зараз у лікарні. Двоє чоловіків 80 та 81 року у тяжкому стані

– повідомив Ганжа.

Рятувальна операція продовжується, тому ситуація та дані про можливих постраждалих можуть змінюватися.

Кількість загиблих внаслідок авіаударів росії по Комишувасі зросла до 29, ще 48 людей зникли безвісти03.11.26, 07:38 • 34074 перегляди

Степан Гафтко

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