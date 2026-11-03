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В Днепре российская баллистическая ракета разрушила часть жилого дома, ОВА показала ужасные кадры

Киев • УНН

 • 1680 просмотра

В Днепре баллистический удар РФ разрушил часть жилого дома. Спасатели разбирают завалы, данные о пострадавших уточняются.

В Днепре российская баллистическая ракета разрушила часть жилого дома, ОВА показала ужасные кадры

В Днепре в результате российского баллистического удара жилой дом получил масштабные разрушения. Часть здания фактически уничтожена, на месте продолжается поисково-спасательная операция. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, который обнародовал фотографии последствий атаки, пишет УНН.

Детали

На опубликованных снимках видны значительные разрушения жилого дома. Часть конструкций обрушилась, образовав большие завалы.

Сотрудники ГСЧС работают на месте попадания, разбирают обломки разрушенного здания и проводят поисково-спасательные работы.

Информация о пострадавших уточняется

Последствия атаки россиян на Днепр. На месте продолжается поисково-спасательная операция

– сообщил Ганжа.

В настоящее время официальной информации о погибших или раненых в результате удара нет.

Спасательная операция продолжается, поэтому ситуация и данные о возможных пострадавших могут меняться.

Число погибших в результате авиаударов России по Камышевахе возросло до 29, ещё 48 человек числятся пропавшими без вести03.11.26, 07:38 • 28483 просмотра

Степан Гафтко

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