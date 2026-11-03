Число погибших в результате авиаударов России по Камышевахе возросло до 29, ещё 48 человек числятся пропавшими без вести
Киев • УНН
Российские авиаудары по Камышевaxе унесли жизни 29 человек, ещё 5 получили ранения. Судьба 48 пропавших без вести остаётся неизвестной.
Количество погибших в результате российских авиаударов по Комышувахе Запорожской области возросло до 29 человек. Еще 5 человек получили ранения, а судьба 48 остается неизвестной. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Михаил Семикин, пишет УНН.
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По словам главы области, на месте российского удара продолжаются поисково-спасательные работы. Спасатели пытаются найти людей, которые до сих пор считаются пропавшими без вести.
Масштаб трагедии страшен. За каждой цифрой – человеческая жизнь, семья, которая потеряла самых дорогих людей или до сих пор ждет известий о близких
Поиски пропавших продолжаются
В настоящее время судьба 48 человек остается неизвестной. Поисково-спасательная операция продолжается, поэтому количество жертв может измениться.
Глава Запорожской ОВА выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что спасатели не теряют надежды найти тех, чья судьба до сих пор неизвестна.
Информация об окончательных последствиях российской атаки уточняется.
Число погибших в Камышевахе после удара рф возросло до 26 — Зеленский02.11.26, 22:26 • 3512 просмотров