Число погибших в результате авиаударов России по Камышевахе возросло до 29, ещё 48 человек числятся пропавшими без вести

Количество погибших в результате российских авиаударов по Комышувахе Запорожской области возросло до 29 человек. Еще 5 человек получили ранения, а судьба 48 остается неизвестной. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Михаил Семикин, пишет УНН.

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По словам главы области, на месте российского удара продолжаются поисково-спасательные работы. Спасатели пытаются найти людей, которые до сих пор считаются пропавшими без вести.

Масштаб трагедии страшен. За каждой цифрой – человеческая жизнь, семья, которая потеряла самых дорогих людей или до сих пор ждет известий о близких – подчеркнул Семикин.

Поиски пропавших продолжаются

В настоящее время судьба 48 человек остается неизвестной. Поисково-спасательная операция продолжается, поэтому количество жертв может измениться.

Глава Запорожской ОВА выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что спасатели не теряют надежды найти тех, чья судьба до сих пор неизвестна.

Информация об окончательных последствиях российской атаки уточняется.

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