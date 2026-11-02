Число погибших в Камышевахе после удара рф возросло до 26 — Зеленский

В результате удара по Комышувахе Запорожской области число погибших возросло до 26. Пять человек находятся в больнице, а под завалами ещё могут быть люди, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передаёт УНН.

Сегодня в Комышувахе Запорожской области с самого утра пытаются спасти людей после российских ударов авиабомбами. Весь день — повторные тревоги, угрозы новых ударов. Люди находятся под завалами. Это был удар по зданию школы. Занятий, конечно, там уже не было: Комышуваха очень близко к фронту. Здание и укрытие в нём использовали для гуманитарной работы — каждый понедельник людям раздавали гуманитарную помощь. Россияне нанесли первый удар, когда люди как раз пришли, — несколько авиабомб. Затем был повторный удар — ещё авиабомбы, и уже по укрытию. Подлый террористический удар