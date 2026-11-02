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Число погибших в Камышевахе после удара рф возросло до 26 — Зеленский

Киев • УНН

 • 1262 просмотра

Российские авиабомбы попали в школу в Камышевахе, где раздавали гуманитарную помощь. Пять человек находятся в больнице, продолжаются поиски.

Число погибших в Камышевахе после удара рф возросло до 26 — Зеленский
Фото: ГСЧС

В результате удара по Комышувахе Запорожской области число погибших возросло до 26. Пять человек находятся в больнице, а под завалами ещё могут быть люди, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передаёт УНН

Сегодня в Комышувахе Запорожской области с самого утра пытаются спасти людей после российских ударов авиабомбами. Весь день — повторные тревоги, угрозы новых ударов. Люди находятся под завалами. Это был удар по зданию школы. Занятий, конечно, там уже не было: Комышуваха очень близко к фронту. Здание и укрытие в нём использовали для гуманитарной работы — каждый понедельник людям раздавали гуманитарную помощь. Россияне нанесли первый удар, когда люди как раз пришли, — несколько авиабомб. Затем был повторный удар — ещё авиабомбы, и уже по укрытию. Подлый террористический удар 

- сказал Зеленский. 

Он отметил, что россияне снова и снова доказывают, что ненавидят Украину, всё, что здесь есть. 

Если бы Россия действительно хотела деэскалации, то сейчас, после Олешек, был такой момент, когда можно было бы продолжить гуманитарные шаги. Мы предлагали это. Но Россия продолжает убийства. На данный момент известно, что погибли 26 человек. Мои соболезнования родным и близким. Пять человек в больницах. Под завалами ещё находятся люди. Спасательные работы будут продолжаться столько, сколько потребуется, чтобы найти каждого и каждую. Большинство жертв этого российского удара — именно гражданские люди, которые пришли за гуманитарной помощью, и те, кто пришёл уже помочь им после первого удара 

- добавил Зеленский. 

Президент подчеркнул, что россияне фактически знали, что это гуманитарный объект. 

Напомним 

Враг нанёс страшный удар по посёлку Комышуваха в Запорожской области — атаковали школу, где раздавали гуманитарную помощь, а также укрытие. 

Павел Башинский

Война в Украине
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