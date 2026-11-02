Кількість загиблих у Комишувасі після удару рф зросла до 26 - Зеленський

Внаслідок удару по Комишувасі Запорізької області кількість загиблих зросла до 26. П’ять людей перебуває у лікарні, а під завалами ще можуть бути люди, повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні в Комишувасі Запорізької області від ранку намагаються врятувати людей після російських ударів авіабомбами. Увесь день повторні тривоги, загрози нових ударів. Люди знаходяться під завалами. Це був удар по будівлі школи. Занять, звісно, там уже не було: Комишуваха дуже близько до фронту. Будівлю та укриття у ній використовували для гуманітарної роботи – щопонеділка роздавали людям гуманітарну допомогу. Росіяни завдали першого удару, коли люди саме прийшли, – кілька авіабомб. Потім був повторний удар – ще авіабомби, і вже по укриттю. Підлий терористичний удар

Він зазначив, що росіяни знову й знову доводять, що вони ненавидять Україну, все, що тут є.

Якщо б росія дійсно хотіла деескалації, то зараз, після Олешків, був такий момент, коли можна було б продовжити гуманітарні кроки. Ми пропонували це. Але росія продовжує вбивства. Станом на цей час відомо, що 26 людей загинуло. Мої співчуття рідним та близьким. Пʼять людей у лікарнях. Під завалами ще люди. Рятувальні роботи будуть тривати стільки, скільки треба, щоб знайти кожного й кожну. Більшість жертв цього російського удару – саме цивільні люди, які прийшли по гуманітарну допомогу, і ті, хто прийшов уже їм на допомогу після першого удару