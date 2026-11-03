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Кількість загиблих внаслідок авіаударів росії по Комишувасі зросла до 29, ще 48 людей зникли безвісти

Київ • УНН

 • 34370 перегляди

російські авіаудари по Комишувасі забрали життя 29 людей, ще 5 поранені. Доля 48 зниклих безвісти залишається невідомою.

Кількість загиблих внаслідок авіаударів росії по Комишувасі зросла до 29, ще 48 людей зникли безвісти

Кількість загиблих унаслідок російських авіаударів по Комишувасі Запорізької області зросла до 29 людей. Ще 5 осіб отримали поранення, а доля 48 залишається невідомою. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін, пише УНН.

Деталі

За словами очільника області, на місці російського удару продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники намагаються знайти людей, які досі вважаються зниклими безвісти.

Масштаб трагедії страшний. За кожною цифрою – людське життя, родина, яка втратила найдорожчих, або досі чекає на звістку про близьких

– наголосив Семікін.

Пошуки зниклих тривають

Наразі невідомою залишається доля 48 людей. Пошуково-рятувальна операція продовжується, тому кількість жертв може змінитися.

Очільник Запорізької ОВА висловив співчуття родинам загиблих і наголосив, що рятувальники не втрачають надії знайти тих, чия доля досі невідома.

Інформація про остаточні наслідки російської атаки уточнюється.

Кількість загиблих у Комишувасі після удару рф зросла до 26 - Зеленський02.11.26, 22:26 • 3610 переглядiв

Степан Гафтко

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