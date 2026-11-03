Кількість загиблих внаслідок авіаударів росії по Комишувасі зросла до 29, ще 48 людей зникли безвісти
Київ • УНН
російські авіаудари по Комишувасі забрали життя 29 людей, ще 5 поранені. Доля 48 зниклих безвісти залишається невідомою.
Кількість загиблих унаслідок російських авіаударів по Комишувасі Запорізької області зросла до 29 людей. Ще 5 осіб отримали поранення, а доля 48 залишається невідомою. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін, пише УНН.
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За словами очільника області, на місці російського удару продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники намагаються знайти людей, які досі вважаються зниклими безвісти.
Масштаб трагедії страшний. За кожною цифрою – людське життя, родина, яка втратила найдорожчих, або досі чекає на звістку про близьких
Пошуки зниклих тривають
Наразі невідомою залишається доля 48 людей. Пошуково-рятувальна операція продовжується, тому кількість жертв може змінитися.
Очільник Запорізької ОВА висловив співчуття родинам загиблих і наголосив, що рятувальники не втрачають надії знайти тих, чия доля досі невідома.
Інформація про остаточні наслідки російської атаки уточнюється.
Кількість загиблих у Комишувасі після удару рф зросла до 26 - Зеленський02.11.26, 22:26 • 3610 переглядiв