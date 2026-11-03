У Дніпрі завершили пошуково-рятувальну операцію після ворожої атаки: двоє загиблих, 20 поранених

Унаслідок ворожої атаки на Дніпро загинули двоє людей, ще 20 дістали поранення. Пошуково-рятувальну операцію завершено. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, пише УНН.

Двоє загиблих, 20 поранених. Надзвичайники завершили пошуково-рятувальну операцію на місці ворожої атаки на Дніпро - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що14 постраждалих зараз у лікарні. Троє чоловіків у тяжкому стані.

Нагадаємо

У Дніпрі внаслідок російського балістичного удару 3 листопада житловий будинок зазнав масштабних руйнувань. Частина споруди фактично знищена.