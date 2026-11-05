Нічна атака дронів на Дніпро та Самар: троє поранених

Ворог у ніч на четвер, 5 листопада, атакував безпілотниками Дніпро та Самар. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує УНН.

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За його словами, внаслідок атаки троє людей дістали поранень.

У Дніпрі зайнялися дах приватного будинку та приватні гаражі. Поранені троє людей. Пожежі виникли й на об’єктах критичної інфраструктури - констатував Ганжа.

Він додав, що на місцях ударів працюють екстрені служби.

Нагадаємо

У Дніпрі внаслідок російського балістичного удару 3 листопада житловий будинок зазнав масштабних руйнувань. Загинули двоє людей, ще 20 дістали поранення.

У Дніпрі завершили пошуково-рятувальну операцію після ворожої атаки: двоє загиблих, 20 поранених