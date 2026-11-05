Ночная атака дронов на Днепр и Самар: трое раненых

Враг в ночь на четверг, 5 ноября, атаковал беспилотниками Днепр и Самар. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате атаки три человека получили ранения.

В Днепре загорелись крыша частного дома и частные гаражи. Ранения получили три человека. Пожары возникли также на объектах критической инфраструктуры - констатировал Ганжа.

Он добавил, что на местах ударов работают экстренные службы.

Напомним

В Днепре в результате российского баллистического удара 3 ноября жилой дом получил масштабные разрушения. Погибли два человека, еще 20 получили ранения.

В Днепре завершили поисково-спасательную операцию после вражеской атаки: двое погибших, 20 раненых