Ночная атака дронов на Днепр и Самар: трое раненых
Киев • УНН
Россия атаковала Днепр и Самар беспилотниками, ранив троих человек. В Днепре загорелись дом, гаражи и объекты инфраструктуры.
Враг в ночь на четверг, 5 ноября, атаковал беспилотниками Днепр и Самар. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате атаки три человека получили ранения.
В Днепре загорелись крыша частного дома и частные гаражи. Ранения получили три человека. Пожары возникли также на объектах критической инфраструктуры
Он добавил, что на местах ударов работают экстренные службы.
Напомним
В Днепре в результате российского баллистического удара 3 ноября жилой дом получил масштабные разрушения. Погибли два человека, еще 20 получили ранения.
В Днепре завершили поисково-спасательную операцию после вражеской атаки: двое погибших, 20 раненых03.11.26, 13:27 • 3684 просмотра