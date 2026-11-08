Атака рф на Дніпропетровщину: без світла залишились понад 600 000 людей
Київ • УНН
Через нічну атаку 8 листопада пошкоджені енергооб’єкти, без світла залишилися понад 600 тисяч людей. Енергетики відновлюють живлення.
Через російську нічну атаку 8 листопада без світла залишилися понад 600 тисяч мешканців області в Павлоградському, Самарівському, Камʼянському, Дніпровському районах Дніпропетровської області, а також в самому місті Дніпро. Про це повідомляє ДТЕК, передає УНН.
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Внаслідок ворожої атаки пошкоджені важливі енергообʼєкти області.
Енергетики області вже працюють, щоб повернути електроенергію. Роботи ускладнюються повторними атаками. Першочергова задача - заживити критичну інфраструктуру
Нагадаємо
8 листопада в частині областей діятимуть погодинні відключення на 1,5–4 черги. Обмеження спричинили наслідки російських атак на енергооб’єкти.