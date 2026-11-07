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8 листопада ще один день із графіками - скільки українцям доведеться сидіти без світла

Київ • УНН

 • 7386 перегляди

8 листопада в частині областей діятимуть погодинні відключення на 1,5–4 черги. Обмеження спричинили наслідки російських атак на енергооб’єкти.

8 листопада ще один день із графіками - скільки українцям доведеться сидіти без світла

У частині областей України завтра, 8 листопада, будуть діяти графіки відключень. Як повідомили в Укренерго, вимикати будуть від 1,5 до 4 черг, передає УНН.

Як будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:

• 00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості; 

• 00:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1,5 до 4 черг).

Зазначимо, що вимкнення однієї черги відповідає чотирьом годинам без світла, тож відключення можуть тривати від 6 до 16 годин. 

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти... Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо 

- резюмували в Укренерго.

Чому зі світлом знову проблеми та скільки це може тривати - у ДТЕК дали роз'яснення07.11.26, 17:56 • 15475 переглядiв

Антоніна Туманова

Суспільство
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна