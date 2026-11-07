8 ноября — еще один день с графиками: сколько украинцам придется сидеть без света
Киев • УНН
8 ноября в части областей будут действовать почасовые отключения по 1,5–4 очереди. Ограничения вызваны последствиями российских атак на энергообъекты.
В некоторых областях Украины завтра, 8 ноября, будут действовать графики отключений. Как сообщили в Укрэнерго, отключать будут от 1,5 до 4 очередей, передает УНН.
Как будут применяться меры по ограничению потребления:
• 00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;
• 00:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1,5 до 4 очередей).
Отметим, что отключение одной очереди соответствует четырем часам без света, поэтому отключения могут длиться от 6 до 16 часов.
Причина введения ограничений – последствия массированных российских атак на энергообъекты... Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно
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