8 ноября — еще один день с графиками: сколько украинцам придется сидеть без света

В некоторых областях Украины завтра, 8 ноября, будут действовать графики отключений. Как сообщили в Укрэнерго, отключать будут от 1,5 до 4 очередей, передает УНН.

Как будут применяться меры по ограничению потребления:

• 00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;

• 00:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1,5 до 4 очередей).

Отметим, что отключение одной очереди соответствует четырем часам без света, поэтому отключения могут длиться от 6 до 16 часов.

Причина введения ограничений – последствия массированных российских атак на энергообъекты... Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно - резюмировали в Укрэнерго.

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