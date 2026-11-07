Почему со светом снова проблемы и сколько это может продолжаться — в ДТЭК дали разъяснение

На фоне новой массированной атаки на украинскую энергосистему в компании ДТЭК подробно рассказали, почему у украинцев могут возникать проблемы с электричеством и сколько это может продолжаться, передает УНН.

Как сообщили в компании, в ночь на 7 ноября Россия массированно атаковала украинскую энергосистему. Поврежден энергетический объект ДТЭК в Киевской области и подстанции "Укрэнерго", через которые электроэнергия с АЭС поступает в Киев, область и другие регионы центральной Украины.

Из-за повреждений, подчеркивают в ДТЭК, сети могут передавать меньше электроэнергии. Поэтому в большинстве областей действуют почасовые отключения. В Киевской области сегодня ввели экстренные отключения, во время которых графики не действуют.

Энергетики ремонтируют поврежденное оборудование и уже вернули свет части потребителей. По мере восстановления сетей ограничения можно будет уменьшать. Воздушные тревоги задерживают ремонт, но после отбоя бригады сразу возвращаются к работе. Ситуация с электричеством может меняться даже несколько раз в час. Проверяйте информацию по своему адресу на сайте или в чат-боте