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Техника

Почему со светом снова проблемы и сколько это может продолжаться — в ДТЭК дали разъяснение

Киев • УНН

 • 988 просмотра

Россия повредила энергообъекты в Киевской области и подстанции "Укрэнерго". Ремонт продолжается, а ограничения могут меняться несколько раз в час.

Почему со светом снова проблемы и сколько это может продолжаться — в ДТЭК дали разъяснение

На фоне новой массированной атаки на украинскую энергосистему в компании ДТЭК подробно рассказали, почему у украинцев могут возникать проблемы с электричеством и сколько это может продолжаться, передает УНН.

Детали

Как сообщили в компании, в ночь на 7 ноября Россия массированно атаковала украинскую энергосистему. Поврежден энергетический объект ДТЭК в Киевской области и подстанции "Укрэнерго", через которые электроэнергия с АЭС поступает в Киев, область и другие регионы центральной Украины.

Из-за повреждений, подчеркивают в ДТЭК, сети могут передавать меньше электроэнергии. Поэтому в большинстве областей действуют почасовые отключения. В Киевской области сегодня ввели экстренные отключения, во время которых графики не действуют.

Энергетики ремонтируют поврежденное оборудование и уже вернули свет части потребителей. По мере восстановления сетей ограничения можно будет уменьшать. Воздушные тревоги задерживают ремонт, но после отбоя бригады сразу возвращаются к работе. Ситуация с электричеством может меняться даже несколько раз в час. Проверяйте информацию по своему адресу на сайте или в чат-боте 

- резюмировали в компании.

В Киеве после атаки рф сложно со светом, водой и отоплением, Северный мост перекрыт07.11.26, 08:30 • 16298 просмотров

Антонина Туманова

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Воздушная тревога
Война в Украине
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Блэкаут
Электроэнергия
Киевская область
ДТЭК
Укрэнерго
Киев