Чому зі світлом знову проблеми та скільки це може тривати - у ДТЕК дали роз'яснення

На тлі нової масованої атаки на українську енергосистему у компанії ДТЕК детально розповіли, чому в українців можуть виникати проблеми зі світлом та скільки це може тривати, передає УНН.

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Як повідомили у компанії, у ніч на 7 листопада росія масовано атакувала українську енергосистему. Пошкоджено енергооб’єкт ДТЕК на Київщині та підстанції "Укренерго", через які електроенергія з АЕС надходить до Києва, області та інших регіонів центральної України.

Через пошкодження, наголошують у ДТЕК, мережі можуть передавати менше електроенергії. Тому в більшості областей діють погодинні відключення. На Київщині сьогодні запровадили екстрені відключення, під час яких графіки не діють.

Енергетики ремонтують пошкоджене обладнання й уже повернули світло частині споживачів. У міру відновлення мереж обмеження можна буде зменшувати. Повітряні тривоги затримують ремонти, але після відбою бригади одразу повертаються до роботи. Ситуація зі світлом може змінюватися навіть кілька разів на годину. Перевіряйте інформацію за своєю адресою на сайті або в чатботі - резюмували в компанії.

У Києві після атаки рф складно зі світлом, водою і теплом, перекрито Північний міст