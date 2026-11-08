Атака рф на Днепропетровскую область: без света остались более 600 000 человек

Из-за российской ночной атаки 8 ноября без света остались более 600 тысяч жителей области в Павлоградском, Самаровском, Каменском, Днепровском районах Днепропетровской области, а также в самом городе Днепре. Об этом сообщает ДТЭК, передаёт УНН.

Детали

В результате вражеской атаки повреждены важные энергообъекты области.

Энергетики области уже работают, чтобы вернуть электроэнергию. Работы осложняются повторными атаками. Первоочередная задача - запитать критическую инфраструктуру - говорится в сообщении.

Напомним

8 ноября в части областей будут действовать почасовые отключения на 1,5–4 очереди. Ограничения вызваны последствиями российских атак на энергообъекты.