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Реєстрація патенту в Україні: як отримати патент та захистити винахід 

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Патент захищає технічні рішення та дає змогу комерціалізувати їх. Юристка Аліна Пархута з юридичної компанії "Лоджік" пояснила умови патентоздатності й типові помилки заявників.

Реєстрація патенту в Україні: як отримати патент та захистити винахід 

Ви розробили новий пристрій, удосконалили технологію виробництва або створили оригінальний технічний спосіб розв’язання певної проблеми? У такому разі важливо не лише реалізувати свою розробку, а й подбати про її належну правову охорону. Адже без оформлених прав інші особи можуть отримати можливість використовувати ваше технічне рішення без відповідного дозволу. Як запатентувати свій винахід УНН розповіла юристка з інтелектуальної власності юридичної компанії "Лоджік" Аліна Пархута. 

Патентування в Україні дає змогу набути майнових прав інтелектуальної власності на винахід або корисну модель, використовувати розробку в комерційній діяльності, передавати права на неї іншим особам і захищати свої інтереси від неправомірного використання. Водночас, як пояснює юристка, не кожна ідея може бути об'єктом патентування. Вибір між винаходом і корисною моделлю залежить від характеру технічного рішення, а також від установлених законодавством умов надання правової охорони. Тому ще до подання заявки важливо правильно визначити об'єкт патентування, оцінити його патентоздатність і підготувати документи з урахуванням вимог законодавства.

Аліна Пархута, юристка з питань сімейного права  Юридичної компанії "ЛОДЖІК"

Що можна запатентувати в Україні

Законодавство України передбачає правову охорону технічних розробок, зокрема, у формі патенту на винахід або корисну модель. Вибір відповідного об'єкта залежить від суті розробки та її характеристик.

Винахід — це результат інтелектуальної, творчої діяльності людини у сфері технологій, який відповідає встановленим законодавством умовам патентоздатності.

Об'єктом винаходу може бути:

  •  продукт — пристрій, речовина, композиція, штам мікроорганізму, культура клітин тощо;
    • процес (спосіб) — технологія виробництва, спосіб оброблення матеріалів, очищення води або здійснення іншого технологічного процесу. 

      Наприклад, винаходом може бути новий пристрій для очищення води, речовина з визначеним хімічним складом і властивостями або технологія виробництва певного продукту.

      Корисна модель — це технічне рішення, яке також може отримати патентну охорону за умови відповідності встановленим законом вимогам. Її об'єктом може бути пристрій або процес (спосіб). Наприклад, корисною моделлю може бути вдосконалена конструкція освітлювального чи масажного пристрою або новий спосіб виконання певної технологічної операції.

      "Важливо розуміти, що сама по собі абстрактна ідея, бізнес-концепція чи бажаний результат не є достатньою підставою для отримання патенту. Правова охорона надається конкретному технічному рішенню, яке відповідає передбаченим законодавством вимогам. Якщо ж основна цінність розробки полягає не в її технічних характеристиках, а в зовнішньому вигляді виробу, доцільно розглянути реєстрацію промислового зразка. Для захисту назви, логотипа чи інших позначень, за допомогою яких товари або послуги відрізняються від товарів чи послуг інших осіб, застосовується реєстрація торговельної марки", - пояснює Пархута. 

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      Умови отримання патенту

      Для отримання патенту на винахід технічне рішення має відповідати трьом умовам патентоздатності:

      Новизна. Винахід повинен бути новим, тобто не входити до рівня техніки, який враховується відповідно до законодавства. Під час оцінювання аналізують відомості про розробку, що стали загальнодоступними до дати, яка має юридичне значення для визначення новизни.

      Винахідницький рівень. Винахід не повинен бути очевидним для фахівця у відповідній галузі з огляду на відомий рівень техніки. Інакше кажучи, технічне рішення має передбачати певний творчий внесок, який не випливає очевидним чином із уже відомих рішень.

      Промислова придатність. Винахід має бути придатним для використання у промисловості або в іншій сфері діяльності.

      Для корисної моделі законодавство встановлює дві умови патентоздатності: новизну та промислову придатність. Вимога щодо винахідницького рівня до корисних моделей не застосовується.

      "Крім того, необхідно враховувати законодавчі обмеження щодо об'єктів, яким не надається правова охорона. Саме тому перед підготовкою заявки доцільно провести попередній аналіз технічного рішення, зокрема дослідити відомі аналоги та оцінити перспективи отримання патенту", - каже юристка. 

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      Права власника патенту

      "Патент є не просто документальним підтвердженням реєстрації розробки. Він посвідчує набуття майнових прав інтелектуальної власності та створює правові передумови для комерційного використання відповідного технічного рішення", - каже Аліна Пархута з юридичної фірми "Лоджік". 

      Зокрема, власник патенту має право:

      • самостійно використовувати запатентований об'єкт у господарській діяльності;
        • перешкоджати неправомірному використанню винаходу або корисної моделі іншими особами;
          • надавати іншим особам дозвіл на використання розробки, зокрема шляхом укладення ліцензійних договорів;
            • передавати майнові права інтелектуальної власності іншим особам у встановленому законом порядку;
              • використовувати патент як нематеріальний актив у господарській діяльності;
                • звертатися за захистом порушених прав, зокрема до суду.

                  Водночас наявність патенту не означає безумовного права використовувати розробку за будь-яких обставин. Реалізація майнових прав має здійснюватися з урахуванням вимог законодавства, обсягу правової охорони та прав інтелектуальної власності інших осіб.

                  Типові помилки під час реєстрації винаходу або корисної моделі

                  Юристка Аліна Пархута пояснює, що навіть перспективна технічна розробка може зіткнутися з труднощами під час патентування через помилки на етапі підготовки заявки або недотримання встановленої процедури.

                  Передчасне розкриття інформації про розробку. Публікація технічних матеріалів, презентація на виставці або демонстрація розробки потенційним партнерам до подання заявки може негативно вплинути на оцінку її новизни. Тому до оприлюднення інформації варто заздалегідь оцінити можливість подання заявки та, за необхідності, передбачити додаткові заходи захисту конфіденційної інформації.

                  Неправильне визначення об'єкта патентування. Технічне рішення, зовнішній вигляд виробу та комерційне позначення потребують різних способів правової охорони. Неправильний вибір об'єкта може призвести до того, що отриманий правовий захист не відповідатиме фактичним інтересам розробника або бізнесу.

                  Недостатнє опрацювання формули винаходу чи корисної моделі. Саме формула визначає обсяг правової охорони. Якщо вона не охоплює істотних ознак технічного рішення або сформульована некоректно, можливості практичного захисту отриманого патенту можуть бути суттєво обмежені.

                  Невизначеність щодо належності майнових прав. Якщо розробку створено кількома особами або працівником у межах трудових відносин, необхідно заздалегідь з'ясувати, кому належить право на реєстрацію та подальше розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Сам факт створення розробки не завжди означає, що всі права на неї належать безпосередньо автору.

                  Недотримання процедурних строків. Несвоєчасна сплата встановлених зборів, неподання необхідних документів або ненадання відповіді на запити експертизи у визначений строк можуть призвести до затримки розгляду заявки або негативно вплинути на можливість отримання патенту.

                  "Щоб мінімізувати ці ризики, важливо ще до подання заявки провести попередній аналіз розробки, визначити належність прав, належним чином підготувати документацію та сформувати стратегію патентної охорони", - пояснює юристка. 

                  За словами Аліни Пархути, під час патентування важливо оцінювати не лише перспективу отримання патенту, а й те, наскільки обрана правова охорона відповідатиме довгостроковим цілям бізнесу.

                  "Патентування не варто сприймати виключно як формальну процедуру отримання охоронного документа. Насамперед це інструмент управління інтелектуальними активами бізнесу. Ще до початку процедури необхідно визначити, яку саме практичну мету має забезпечити патент: захист власної розробки від копіювання, її комерціалізацію, залучення інвестицій, передачу прав партнерам чи вихід на міжнародні ринки.

                  Від цього залежить не лише вибір об'єкта патентування, а й підхід до формування формули, визначення обсягу правової охорони та подальшого розпорядження майновими правами. Саме тому стратегія патентування має враховувати не тільки можливість отримання патенту, а й те, як він працюватиме в інтересах власника після завершення процедури", — зазначає Аліна Пархута.

                  Патентування є одним із ключових інструментів правової охорони технічних розробок, який дає змогу закріпити майнові права інтелектуальної власності та створити можливості для комерційного використання результатів інтелектуальної діяльності.

                  Водночас ефективність патентного захисту залежить не лише від факту отримання патенту, а й від правильного визначення об'єкта, дотримання умов патентоздатності, якості підготовленої заявки та обсягу наданої правової охорони.

                  Тому патентування доцільно розглядати як складову загальної стратегії захисту інтелектуальної власності бізнесу. Завчасна юридична оцінка розробки та професійний супровід процедури дають змогу не лише підвищити шанси на отримання патенту, а й забезпечити його практичну цінність для власника.

                  Юлія Мельник

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