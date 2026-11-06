Регистрация патента в Украине: как получить патент и защитить изобретение 

Вы разработали новое устройство, усовершенствовали технологию производства или создали оригинальный технический способ решения определённой проблемы? В таком случае важно не только реализовать свою разработку, но и позаботиться о её надлежащей правовой охране. Ведь без оформленных прав другие лица могут получить возможность использовать ваше техническое решение без соответствующего разрешения. Как запатентовать своё изобретение, УНН рассказала юристка по интеллектуальной собственности юридической компании "Лоджик" Алина Пархута.

Патентование в Украине позволяет приобрести имущественные права интеллектуальной собственности на изобретение или полезную модель, использовать разработку в коммерческой деятельности, передавать права на неё другим лицам и защищать свои интересы от неправомерного использования. Вместе с тем, как объясняет юристка, не каждая идея может быть объектом патентования. Выбор между изобретением и полезной моделью зависит от характера технического решения, а также от установленных законодательством условий предоставления правовой охраны. Поэтому ещё до подачи заявки важно правильно определить объект патентования, оценить его патентоспособность и подготовить документы с учётом требований законодательства.

Алина Пархута, юристка по вопросам семейного права Юридической компании "ЛОДЖИК"

Что можно запатентовать в Украине

Законодательство Украины предусматривает правовую охрану технических разработок, в частности, в форме патента на изобретение или полезную модель. Выбор соответствующего объекта зависит от сути разработки и её характеристик.

Изобретение — это результат интеллектуальной, творческой деятельности человека в сфере технологий, который соответствует установленным законодательством условиям патентоспособности.

Объектом изобретения может быть:

продукт — устройство, вещество, композиция, штамм микроорганизма, культура клеток и тому подобное;

процесс (способ) — технология производства, способ обработки материалов, очистки воды или осуществления другого технологического процесса.

Например, изобретением может быть новое устройство для очистки воды, вещество с определённым химическим составом и свойствами или технология производства определённого продукта.

Полезная модель — это техническое решение, которое также может получить патентную охрану при условии соответствия установленным законом требованиям. Её объектом может быть устройство или процесс (способ). Например, полезной моделью может быть усовершенствованная конструкция осветительного или массажного устройства либо новый способ выполнения определённой технологической операции.

"Важно понимать, что сама по себе абстрактная идея, бизнес-концепция или желаемый результат не являются достаточным основанием для получения патента. Правовая охрана предоставляется конкретному техническому решению, которое соответствует предусмотренным законодательством требованиям. Если же основная ценность разработки заключается не в её технических характеристиках, а во внешнем виде изделия, целесообразно рассмотреть регистрацию промышленного образца. Для защиты названия, логотипа или других обозначений, с помощью которых товары или услуги отличаются от товаров или услуг других лиц, применяется регистрация товарного знака", — объясняет Пархута.

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Условия получения патента

Для получения патента на изобретение техническое решение должно соответствовать трём условиям патентоспособности:

Новизна. Изобретение должно быть новым, то есть не входить в уровень техники, который учитывается в соответствии с законодательством. При оценке анализируют сведения о разработке, ставшие общедоступными до даты, имеющей юридическое значение для определения новизны.

Изобретательский уровень. Изобретение не должно быть очевидным для специалиста в соответствующей области с учётом известного уровня техники. Иными словами, техническое решение должно предусматривать определённый творческий вклад, который не вытекает очевидным образом из уже известных решений.

Промышленная применимость. Изобретение должно быть пригодным для использования в промышленности или в другой сфере деятельности.

Для полезной модели законодательство устанавливает два условия патентоспособности: новизну и промышленную применимость. Требование об изобретательском уровне к полезным моделям не применяется.

"Кроме того, необходимо учитывать законодательные ограничения в отношении объектов, которым не предоставляется правовая охрана. Именно поэтому перед подготовкой заявки целесообразно провести предварительный анализ технического решения, в частности исследовать известные аналоги и оценить перспективы получения патента", — говорит юрист.

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Права владельца патента

"Патент — это не просто документальное подтверждение регистрации разработки. Он удостоверяет приобретение имущественных прав интеллектуальной собственности и создает правовые предпосылки для коммерческого использования соответствующего технического решения", — говорит Алина Пархута из юридической фирмы "Лоджик".

В частности, владелец патента имеет право:

самостоятельно использовать запатентованный объект в хозяйственной деятельности;

препятствовать неправомерному использованию изобретения или полезной модели другими лицами;

предоставлять другим лицам разрешение на использование разработки, в частности путем заключения лицензионных договоров;

передавать имущественные права интеллектуальной собственности другим лицам в установленном законом порядке;

использовать патент как нематериальный актив в хозяйственной деятельности;

обращаться за защитой нарушенных прав, в частности в суд.

В то же время наличие патента не означает безусловного права использовать разработку при любых обстоятельствах. Реализация имущественных прав должна осуществляться с учетом требований законодательства, объема правовой охраны и прав интеллектуальной собственности других лиц.

Типичные ошибки при регистрации изобретения или полезной модели

Юрист Алина Пархута объясняет, что даже перспективная техническая разработка может столкнуться с трудностями при патентовании из-за ошибок на этапе подготовки заявки или несоблюдения установленной процедуры.

Преждевременное раскрытие информации о разработке. Публикация технических материалов, презентация на выставке или демонстрация разработки потенциальным партнерам до подачи заявки может негативно повлиять на оценку ее новизны. Поэтому до обнародования информации стоит заранее оценить возможность подачи заявки и, при необходимости, предусмотреть дополнительные меры защиты конфиденциальной информации.

Неправильное определение объекта патентования. Техническое решение, внешний вид изделия и коммерческое обозначение требуют разных способов правовой охраны. Неправильный выбор объекта может привести к тому, что полученная правовая защита не будет соответствовать фактическим интересам разработчика или бизнеса.

Недостаточная проработка формулы изобретения или полезной модели. Именно формула определяет объем правовой охраны. Если она не охватывает существенных признаков технического решения или сформулирована некорректно, возможности практической защиты полученного патента могут быть существенно ограничены.

Неопределенность в отношении принадлежности имущественных прав. Если разработка создана несколькими лицами или работником в рамках трудовых отношений, необходимо заранее выяснить, кому принадлежит право на регистрацию и последующее распоряжение имущественными правами интеллектуальной собственности. Сам факт создания разработки не всегда означает, что все права на нее принадлежат непосредственно автору.

Несоблюдение процессуальных сроков. Несвоевременная уплата установленных сборов, непредставление необходимых документов или непредоставление ответа на запросы экспертизы в установленный срок могут привести к задержке рассмотрения заявки или негативно повлиять на возможность получения патента.

"Чтобы минимизировать эти риски, важно еще до подачи заявки провести предварительный анализ разработки, определить принадлежность прав, надлежащим образом подготовить документацию и сформировать стратегию патентной охраны", — объясняет юрист.

По словам Алины Пархуты, при патентовании важно оценивать не только перспективу получения патента, но и то, насколько выбранная правовая охрана будет соответствовать долгосрочным целям бизнеса.

"Патентование не следует воспринимать исключительно как формальную процедуру получения охранного документа. Прежде всего это инструмент управления интеллектуальными активами бизнеса. Еще до начала процедуры необходимо определить, какую именно практическую цель должен обеспечить патент: защиту собственной разработки от копирования, ее коммерциализацию, привлечение инвестиций, передачу прав партнерам или выход на международные рынки.

От этого зависит не только выбор объекта патентования, но и подход к формированию формулы, определение объема правовой охраны и последующее распоряжение имущественными правами. Именно поэтому стратегия патентования должна учитывать не только возможность получения патента, но и то, как он будет работать в интересах владельца после завершения процедуры", — отмечает Алина Пархутa.

Патентование является одним из ключевых инструментов правовой охраны технических разработок, который позволяет закрепить имущественные права интеллектуальной собственности и создать возможности для коммерческого использования результатов интеллектуальной деятельности.

В то же время эффективность патентной защиты зависит не только от факта получения патента, но и от правильного определения объекта, соблюдения условий патентоспособности, качества подготовленной заявки и объема предоставленной правовой охраны.

Поэтому патентование целесообразно рассматривать как составляющую общей стратегии защиты интеллектуальной собственности бизнеса. Заблаговременная юридическая оценка разработки и профессиональное сопровождение процедуры позволяют не только повысить шансы на получение патента, но и обеспечить его практическую ценность для владельца.