Защита права собственности в условиях войны: возможно ли унаследовать имущество, расположенное на временно оккупированных территориях

Полномасштабная вооружённая агрессия Российской Федерации против Украины поставила перед отечественной правовой системой ряд вызовов, с которыми ранее правоприменительная практика системно не сталкивалась. Одним из таких вызовов стало оформление наследственных прав на имущество, расположенное на временно оккупированных территориях. Речь идёт о десятках тысяч объектов недвижимости, в частности жилых домах, квартирах и земельных участках, владельцы которых умерли, а наследники вынуждены реализовывать свои права в условиях отсутствия физического доступа к имуществу, утраты правоустанавливающих документов и объективной невозможности совершения части юридически значимых действий. О том, как происходит наследование имущества, оставшегося на ВОТ, в комментарии УНН рассказала адвокат, руководитель направления административного права "Юридическая компания "ЛОДЖИК" Анастасия Цикало.

Адвокат объясняет, что отправной тезис для любого юридического анализа этой категории дел заключается в том, что факт временной оккупации территории сам по себе не прекращает право собственности гражданина на имущество и, соответственно, не лишает его наследников права на наследование.

"Это согласуется как с конституционными гарантиями права частной собственности, так и с положениями Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины", который прямо определяет оккупированные территории неотъемлемой частью территории Украины. Следовательно, юридическая проблема, с которой сталкивается практика, заключается не в самом существовании права, а в сложности его реализации, подтверждения и оформления в условиях, когда привычные механизмы взаимодействия с органами власти и доступа к документам значительно затруднены", — констатирует Цикало.

Не откладывайте наследование на потом

По словам адвоката, одной из наиболее распространённых проблем в делах о наследовании имущества, которое осталось на временно оккупированных территориях, является пассивная позиция наследников.

"На практике часто встречаются ситуации, когда лица откладывают обращение к нотариусу, ожидая деоккупации территории, восстановления доступа к недвижимому имуществу или возможности получить документы, которые остались по месту его нахождения. Вместе с тем такая позиция может создать дополнительные юридические риски", — говорит руководитель направления административного права "Юридическая компания "ЛОДЖИК" Анастасия Цикало.

Адвокат подчёркивает: Гражданский кодекс Украины предусматривает шестимесячный срок для принятия наследства путём подачи соответствующего заявления. Пропуск этого срока сам по себе не означает утрату права на наследование, однако впоследствии может потребовать обращения в суд и доказывания уважительности причин, по которым наследник не смог своевременно реализовать своё право.

"При рассмотрении таких дел суды оценивают конкретные обстоятельства каждой ситуации, в частности возможность лица обратиться к нотариусу, наличие объективных препятствий, связанных с военными действиями или оккупацией территории, а также поведение наследника и его действия, направленные на принятие наследства. Именно поэтому в делах этой категории важно не только формально соблюсти установленные сроки, но и своевременно зафиксировать намерение лица принять наследство и принять необходимые юридические меры для защиты своих прав", — объясняет юрист.

По словам Цикало, в таких делах задача адвоката прежде всего заключается в том, чтобы своевременно предотвратить возникновение рисков для наследника и обеспечить подачу заявления о принятии наследства даже при отсутствии полного пакета документов на имущество. И здесь важно, что украинское законодательство предусматривает специальные механизмы оформления наследственных прав для внутренне перемещённых лиц и граждан, проживающих на территориях активных боевых действий или временно оккупированных территориях, в частности возможность обращения к нотариусу независимо от места открытия наследства в определённых законом случаях.

Утрата оригиналов документов на имущество не означает утрату права собственности

Еще одной существенной проблемой в делах этой категории является доказывание права собственности наследодателя на объект недвижимости при отсутствии оригиналов документов, которые физически остались на оккупированной территории, были утрачены или выдавались десятилетия назад по процедурам, не коррелирующим с современными регистрационными системами.

"В такой ситуации отсутствие оригинала документа не тождественно утрате возможности оформить наследство. Предметом профессиональной правовой работы адвоката становится системный поиск альтернативных источников подтверждения права собственности: сведения из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество и архивных реестров, существовавших до его внедрения; договоры купли-продажи, дарения, мены, свидетельства о приватизации; государственные акты на право собственности на землю; решения органов местного самоуправления о предоставлении или закреплении земельных участков; техническая документация БТИ; другие письменные доказательства, косвенно подтверждающие факт владения и распоряжения имуществом", — перечисляет возможные варианты решения проблемы юрист.

Если аргументов недостаточно — обращайтесь в суд

Если совокупность имеющихся доказательств недостаточна для нотариального оформления наследства, возникает необходимость обращения в суд для установления соответствующего юридического факта, в частности факта принадлежности правоустанавливающего документа или факта права собственности наследодателя, что является самостоятельной категорией дел отдельного производства.

Практика рассмотренных дел демонстрирует отсутствие универсального алгоритма, говорит адвокат.

Объем правового сопровождения, объясняет юрист, зависит от совокупности факторов: наличия или отсутствия документов, круга наследников и потенциальных споров между ними, характера объекта недвижимости, даты открытия наследства относительно начала оккупации конкретной территории. В одних случаях достаточно стандартного нотариального производства на основании сведений реестров, в других — необходим полноценный судебный процесс.

По словам Цикало, задачей адвоката в этой категории дел является предварительная правовая диагностика: установление факта своевременного принятия наследства, оценка достаточности доказательной базы, определение необходимости установления юридических фактов в судебном порядке и прогнозирование риска будущих споров между наследниками.

"Оформление наследства на имущество, оставшееся на временно оккупированных территориях, является одним из наиболее сложных направлений современной цивилистической практики. Война создала значительные препятствия для реализации наследственных прав, однако не прекратила самих прав граждан на принадлежащее им имущество. Определяющим принципом в таких делах должна быть своевременность действий наследника и его правового представителя: обращение к нотариусу, надлежащая фиксация принятия наследства, сбор и сохранение доказательств права собственности должны осуществляться независимо от фактической возможности доступа к самому имуществу. Защита права собственности в условиях войны заключается не только в восстановлении нарушенных прав, но и в заблаговременном принятии мер для предотвращения возможных юридических рисков", — резюмирует адвокат.