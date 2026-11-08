росіяни натякнули на атаки проти українських АЕС, але забули про курську

$45.4451.04
ukenru
12:04 • 6098 перегляди
Поразка Трампа на виборах може змінити перебіг мирних переговорів щодо України - WP
10:59 • 13342 перегляди
рф посилює удари по економіці України напередодні переговорів: яку тактику обрав кремль
Ексклюзив
09:28 • 17986 перегляди
Астропрогноз на 9–15 листопада: зміни у владі, нові можливості та важливі рішення для всіх знаків зодіаку
Ексклюзив
08:32 • 25539 перегляди
Користь гранату для організму та чи можна їсти кісточки: пояснює дієтологиня
8 листопада, 05:20 • 31732 перегляди
Ердоган і Трамп обговорили дипломатичні зусилля для припинення війни в Україні
7 листопада, 23:19 • 50467 перегляди
Кінець епохи Нетаньягу: президент Ізраїлю доручив Гаді Айзенкоту сформувати уряд
7 листопада, 22:21 • 40221 перегляди
У будинку нападника в Кракові знайшли тіла трьох людей
7 листопада, 20:29 • 49024 перегляди
Серед загиблих та поранених під час стрілянини у Кракові є іноземці - у МВС Польщі повідомили деталі
7 листопада, 19:23 • 40108 перегляди
Трамп запропонував організатору боїв посаду прессекретаря Білого дому, Хабіба хоче взяти помічником
7 листопада, 18:53 • 30102 перегляди
Стрілянина у Кракові: у МЗС відповіли, чи є серед постраждалих у Кракові українці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Понад 300 тисяч абонентів знеструмлено в окупованій Луганщині8 листопада, 03:22 • 8312 перегляди
Які свята відзначають 8 листопада в Україні та світі8 листопада, 05:08 • 12565 перегляди
"Вимагання найвищого рівня": Трамп доручив Мін’юсту США перевірити погрози демократів імпічментом8 листопада, 06:02 • 6380 перегляди
Обстріли рф спричинили аварійні відключення у трьох областях: де найгірша ситуація09:52 • 16784 перегляди
Осіннє підживлення саду: які добрива потрібно внести у ґрунт, щоб отримати щедрий урожай наступного року11:27 • 6170 перегляди
Публікації
Осіннє підживлення саду: які добрива потрібно внести у ґрунт, щоб отримати щедрий урожай наступного року11:27 • 6202 перегляди
Користь гранату для організму та чи можна їсти кісточки: пояснює дієтологиня
Ексклюзив
08:32 • 25531 перегляди
Перший сніг в Україні: які області вже відчули подих зимиVideo6 листопада, 19:34 • 61621 перегляди
Нові витрати у платіжках за комуналку: українців хочуть зобов’язати платити за облаштування укриттів6 листопада, 18:49 • 86305 перегляди
Реєстрація патенту в Україні: як отримати патент та захистити винахід 6 листопада, 15:17 • 64306 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніо Таяні
Дональд Туск
Кароль Навроцький
Актуальні місця
Україна
Дніпро (місто)
Сполучені Штати Америки
Польща
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Виробництво Cybertruck згорнуть, але зараз Tesla додає ще одну виробничу зміну - Маск назвав причину7 листопада, 20:10 • 26746 перегляди
Фільм "Ебенезер" вийде у прокат 13 листопада - чи допоможе Джоні Деппу роль Скруджа повернутися з опали7 листопада, 17:29 • 29392 перегляди
Батька Меган Маркл звільнили під заставу, біля місця його проживання посилили охоронуVideo7 листопада, 08:57 • 35520 перегляди
Модний дім Balenciaga вперше за 100 років очолить жінка - що відомо про Мартін Роуз6 листопада, 18:15 • 37453 перегляди
Netflix анонсував приквел "Дивних див" із новими героями - коли чекатиVideo6 листопада, 16:04 • 35131 перегляди
Актуальне
Опалення
Starlink
Financial Times
Шахед-136
Х-59

росіяни натякнули на атаки проти українських АЕС, але забули про курську

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Після знеструмлення ЗАЕС російський канал натякнув на подібні сценарії для інших станцій. Український канал нагадав про Курську АЕС.

росіяни натякнули на атаки проти українських АЕС, але забули про курську

російський пропагандистський Telegram-канал після чергового знеструмлення Запорізької атомної електростанції натякнув на можливість аналогічних інцидентів на інших українських АЕС. У відповідь український Telegram-канал нагадав про курську атомну електростанцію в рф, яка забезпечує значну частину електроспоживання одразу трьох російських областей, передає УНН.

Деталі

У неділю, 8 листопада, російський Telegram-канал "Два майора" опублікував повідомлення про втрату зовнішнього електропостачання тимчасово окупованою Запорізькою АЕС. Пропагандисти зазначили, що внаслідок пошкодження повітряної лінії електропередачі напругою 330 кВ "Феросплавна-1" станцію перевели на резервні дизель-генератори. Після цього автори каналу поставили запитання, яке можна розцінювати як завуальований натяк на можливі атаки проти енергетичної інфраструктури інших українських атомних електростанцій.

Якщо таке сталося із Запорізькою АЕС, що заважає аналогічному сценарію повторитися на Рівненській, Хмельницькій чи Південноукраїнській АЕС, які зараз забезпечують близько 60% електрогенерації противника?

 - йдеться у дописі російського каналу.

На цю заяву відреагував український моніторинговий канал Exilenova+, нагадавши російським пропагандистам про Курську атомну електростанцію, розташовану неподалік українського кордону. Там зазначили, що курська АЕС забезпечує понад 80% потреб в електроенергії курської, орловської та бєлгородської областей росії.

Контекст

8 листопада о 02:36 Запорізька АЕС втратила живлення від останньої працюючої лінії електропередачі "Феросплавна-1". За даними НАЕК "Енергоатом", це вже 16-й випадок повної втрати зовнішнього електропостачання станції від початку 2026 року. У компанії попередили, що робота станції виключно на резервних дизель-генераторах створює загрозу ядерній та радіаційній безпеці. У разі їхніх відмови або вичерпання ресурсу можуть припинити роботу системи охолодження ядерного палива.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) своєю чергою повідомили, що причина та місце останнього пошкодження електропостачання наразі невідомі.

ЗАЕС перебуває під російською окупацією з березня 2022 року. Україна неодноразово наголошувала, що відновлення повноцінної ядерної та радіаційної безпеки об'єкта можливе лише після повернення станції під український контроль.

Нагадаємо

росія посилює ракетні та дронові атаки на Україну, намагаючись завдати максимальних збитків її економіці напередодні нового раунду мирних переговорів за посередництва США. Окрім енергетичної інфраструктури, під ударами дедалі частіше опиняються промислові підприємства, морські порти, залізниця та логістичні центри.

Олександра Василенко

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Енергоатом
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Міжнародне агентство з атомної енергії
Сполучені Штати Америки
Україна