росіяни натякнули на атаки проти українських АЕС, але забули про курську

російський пропагандистський Telegram-канал після чергового знеструмлення Запорізької атомної електростанції натякнув на можливість аналогічних інцидентів на інших українських АЕС. У відповідь український Telegram-канал нагадав про курську атомну електростанцію в рф, яка забезпечує значну частину електроспоживання одразу трьох російських областей, передає УНН.

Деталі

У неділю, 8 листопада, російський Telegram-канал "Два майора" опублікував повідомлення про втрату зовнішнього електропостачання тимчасово окупованою Запорізькою АЕС. Пропагандисти зазначили, що внаслідок пошкодження повітряної лінії електропередачі напругою 330 кВ "Феросплавна-1" станцію перевели на резервні дизель-генератори. Після цього автори каналу поставили запитання, яке можна розцінювати як завуальований натяк на можливі атаки проти енергетичної інфраструктури інших українських атомних електростанцій.

Якщо таке сталося із Запорізькою АЕС, що заважає аналогічному сценарію повторитися на Рівненській, Хмельницькій чи Південноукраїнській АЕС, які зараз забезпечують близько 60% електрогенерації противника? - йдеться у дописі російського каналу.

На цю заяву відреагував український моніторинговий канал Exilenova+, нагадавши російським пропагандистам про Курську атомну електростанцію, розташовану неподалік українського кордону. Там зазначили, що курська АЕС забезпечує понад 80% потреб в електроенергії курської, орловської та бєлгородської областей росії.

Контекст

8 листопада о 02:36 Запорізька АЕС втратила живлення від останньої працюючої лінії електропередачі "Феросплавна-1". За даними НАЕК "Енергоатом", це вже 16-й випадок повної втрати зовнішнього електропостачання станції від початку 2026 року. У компанії попередили, що робота станції виключно на резервних дизель-генераторах створює загрозу ядерній та радіаційній безпеці. У разі їхніх відмови або вичерпання ресурсу можуть припинити роботу системи охолодження ядерного палива.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) своєю чергою повідомили, що причина та місце останнього пошкодження електропостачання наразі невідомі.

ЗАЕС перебуває під російською окупацією з березня 2022 року. Україна неодноразово наголошувала, що відновлення повноцінної ядерної та радіаційної безпеки об'єкта можливе лише після повернення станції під український контроль.

Нагадаємо

росія посилює ракетні та дронові атаки на Україну, намагаючись завдати максимальних збитків її економіці напередодні нового раунду мирних переговорів за посередництва США. Окрім енергетичної інфраструктури, під ударами дедалі частіше опиняються промислові підприємства, морські порти, залізниця та логістичні центри.