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россияне намекнули на атаки против украинских АЭС, но забыли о курской

Киев • УНН

 • 342 просмотра

После обесточивания ЗАЭС российский канал намекнул на подобные сценарии для других станций. Украинский канал напомнил о Курской АЭС.

россияне намекнули на атаки против украинских АЭС, но забыли о курской

российский пропагандистский Telegram-канал после очередного обесточивания Запорожской атомной электростанции намекнул на возможность аналогичных инцидентов на других украинских АЭС. В ответ украинский Telegram-канал напомнил о Курской атомной электростанции в рф, которая обеспечивает значительную часть электропотребления сразу трех российских областей, передает УНН.

Детали

В воскресенье, 8 ноября, российский Telegram-канал "Два майора" опубликовал сообщение о потере внешнего электроснабжения временно оккупированной Запорожской АЭС. Пропагандисты отметили, что вследствие повреждения воздушной линии электропередачи напряжением 330 кВ "Феросплавная-1" станцию перевели на резервные дизель-генераторы. После этого авторы канала задали вопрос, который можно расценивать как завуалированный намек на возможные атаки против энергетической инфраструктуры других украинских атомных электростанций.

Если такое произошло с Запорожской АЭС, что мешает аналогичному сценарию повториться на Ровенской, Хмельницкой или Южно-Украинской АЭС, которые сейчас обеспечивают около 60% электроп генерации противника?

 - говорится в сообщении российского канала.

На это заявление отреагировал украинский мониторинговый канал Exilenova+, напомнив российским пропагандистам о Курской атомной электростанции, расположенной неподалеку от украинской границы. Там отметили, что курская АЭС обеспечивает более 80% потребностей в электроэнергии курской, орловской и белгородской областей россии.

Контекст

8 ноября в 02:36 Запорожская АЭС потеряла питание от последней работавшей линии электропередачи "Феросплавная-1". По данным НАЭК "Энергоатом", это уже 16-й случай полной потери внешнего электроснабжения станции с начала 2026 года. В компании предупредили, что работа станции исключительно на резервных дизель-генераторах создает угрозу ядерной и радиационной безопасности. В случае их отказа или исчерпания ресурса могут прекратить работу системы охлаждения ядерного топлива.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), в свою очередь, сообщили, что причина и место последнего повреждения электроснабжения пока неизвестны.

ЗАЭС находится под российской оккупацией с марта 2022 года. Украина неоднократно подчеркивала, что восстановление полноценной ядерной и радиационной безопасности объекта возможно только после возвращения станции под украинский контроль.

Напомним

россия усиливает ракетные и дроновые атаки на Украину, пытаясь нанести максимальный ущерб ее экономике накануне нового раунда мирных переговоров при посредничестве США. Помимо энергетической инфраструктуры, под ударами все чаще оказываются промышленные предприятия, морские порты, железная дорога и логистические центры.

Александра Василенко

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
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Международное агентство по атомной энергии
Соединённые Штаты
Украина