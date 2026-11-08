Ердоган і Трамп обговорили дипломатичні зусилля для припинення війни в Україні

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом, під час якої висловив сподівання, що "посилені дипломатичні зусилля для припинення війни між Україною та росією дадуть позитивні результати". Про це повідомляє Офіс президента Туреччини, інформує УНН.

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Зазначається, що лідери обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та США, а також регіональні та глобальні події.

Ердоган сказав, що ми (Туреччина - ред.) продовжуватимемо робити свій внесок у ці зусилля, і що важливо активізувати взаємодію як з Україною, так і з росією - йдеться у повідомленні.

Також вказується, що Ердоган наголосив, що протистояння між Іраном і США має завершитися, а суперечки слід розв'язувати дипломатичним шляхом.

Нагадаємо

1 листопада Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до особистої зустрічі з російським диктатором володимиром путіним у Туреччині, якщо президент Реджеп Таїп Ердоган зможе організувати такі переговори.

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