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Чорноморський зерновий коридор і тристоронні переговори за участю ЄС: про що домовились Зеленський і Ердоган

Київ • УНН

 • 318 перегляди

Лідери України і Туреччини домовилися працювати над ефективним зерновим коридором. Україна запропонувала тристоронні переговори в Туреччині за участю Європи.

Чорноморський зерновий коридор і тристоронні переговори за участю ЄС: про що домовились Зеленський і Ердоган

Президент України Володимир Зеленський і його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган домовилися працювати над Чорноморським зерновим коридором. Водночас український лідер запропонував провести тристоронні переговори в Туреччині та залучити до них Європу. Про це він заявив час з Ердоганом у Стамбулі, передає УНН.

Деталі

Сьогодні ми домовились з президентом працювати над Чорноморським зерновим коридором, щоб коридор був і щоб він був ефективним. Ми обговорили з Паном Президентом перспективи такого формату та інші можливості, зокрема можливості залучити Туреччину, залучити Європу, залучити всіх партнерів, можливості зустрічі тут, в Туреччині. Потрібні сильні рішення, щоб був мир і потрібно на всіх рівнях давати сигнали росії, що немає альтернативи миру і що підтримка для України буде продовжуватися

 - йдеться в заяві Зеленського.

Нагадаємо

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна вже наступного тижня очікує збільшення постачання генераторів та енергетичного обладнання.

До того Президент України заявив, що енергетичне перемир’я з росією, анонсоване президентом США Дональдом Трампом, не працює, адже москва відмовляється його виконувати.

Євген Устименко

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Війна в Україні
Електроенергія
Дональд Трамп
Європа
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна