Чорноморський зерновий коридор і тристоронні переговори за участю ЄС: про що домовились Зеленський і Ердоган

Президент України Володимир Зеленський і його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган домовилися працювати над Чорноморським зерновим коридором. Водночас український лідер запропонував провести тристоронні переговори в Туреччині та залучити до них Європу. Про це він заявив час з Ердоганом у Стамбулі, передає УНН.

Сьогодні ми домовились з президентом працювати над Чорноморським зерновим коридором, щоб коридор був і щоб він був ефективним. Ми обговорили з Паном Президентом перспективи такого формату та інші можливості, зокрема можливості залучити Туреччину, залучити Європу, залучити всіх партнерів, можливості зустрічі тут, в Туреччині. Потрібні сильні рішення, щоб був мир і потрібно на всіх рівнях давати сигнали росії, що немає альтернативи миру і що підтримка для України буде продовжуватися