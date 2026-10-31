Чорноморський зерновий коридор і тристоронні переговори за участю ЄС: про що домовились Зеленський і Ердоган
Київ • УНН
Лідери України і Туреччини домовилися працювати над ефективним зерновим коридором. Україна запропонувала тристоронні переговори в Туреччині за участю Європи.
Президент України Володимир Зеленський і його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган домовилися працювати над Чорноморським зерновим коридором. Водночас український лідер запропонував провести тристоронні переговори в Туреччині та залучити до них Європу. Про це він заявив час з Ердоганом у Стамбулі, передає УНН.
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Сьогодні ми домовились з президентом працювати над Чорноморським зерновим коридором, щоб коридор був і щоб він був ефективним. Ми обговорили з Паном Президентом перспективи такого формату та інші можливості, зокрема можливості залучити Туреччину, залучити Європу, залучити всіх партнерів, можливості зустрічі тут, в Туреччині. Потрібні сильні рішення, щоб був мир і потрібно на всіх рівнях давати сигнали росії, що немає альтернативи миру і що підтримка для України буде продовжуватися
Нагадаємо
Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна вже наступного тижня очікує збільшення постачання генераторів та енергетичного обладнання.
До того Президент України заявив, що енергетичне перемир’я з росією, анонсоване президентом США Дональдом Трампом, не працює, адже москва відмовляється його виконувати.