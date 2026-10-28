Енергетичне перемир’я з росією не працює - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що енергетичне перемир’я з росією, анонсоване президентом США Дональдом Трампом, не працює, адже москва відмовляється його виконувати. Про це Зеленський сказав під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, передає УНН.

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Енергетичне перемир’я не працює. Трамп запропонував це в медіа, ми це також у медіа підтримали, а росія не підтримала. Після його пропозиції, росія нанесла по нас масовані удари, особливо по енергетичним об’єктам, і ми відповіли їм. Зараз, коли вони б’ють по нашій енергетиці, ми відповідаємо. Зараз, на жаль, немає енергетичного перемир’я - сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що вдячний США за "режим тиші" в Олешках.

Чудово, що немає жодних масованих ударів зараз по Херсону, тому що він знаходиться в тій самій області. Ми дуже раді, що є 2–3 дні певного припинення вогню для цих людей і що ви зараз можете побачити їх на вулицях. Це величезний успіх! Якщо евакуація буде позитивна й успішна - ми вдячні американській стороні. Це їхня ініціатива, вона йде під їхнім лідерством. Але ми побачимо, як це все завершиться. Сподіваюся, хорошим чином - додав Зеленський.

Нагадаємо

Після запровадження режиму припинення вогню, який вже триває 30 годин, Херсон буквально ожив, а сторони повністю дотримуються домовленостей у межах гуманітарної місії, яка триватиме до 1 листопада.