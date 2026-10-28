Енергетичне перемир’я з росією не працює - Зеленський
Київ • УНН
Президент України повідомив, що росія не дотримується запропонованого Трампом енергетичного перемир’я. Водночас у Херсоні триває режим тиші.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що енергетичне перемир’я з росією, анонсоване президентом США Дональдом Трампом, не працює, адже москва відмовляється його виконувати. Про це Зеленський сказав під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, передає УНН.
Деталі
Енергетичне перемир’я не працює. Трамп запропонував це в медіа, ми це також у медіа підтримали, а росія не підтримала. Після його пропозиції, росія нанесла по нас масовані удари, особливо по енергетичним об’єктам, і ми відповіли їм. Зараз, коли вони б’ють по нашій енергетиці, ми відповідаємо. Зараз, на жаль, немає енергетичного перемир’я
Президент також зазначив, що вдячний США за "режим тиші" в Олешках.
Чудово, що немає жодних масованих ударів зараз по Херсону, тому що він знаходиться в тій самій області. Ми дуже раді, що є 2–3 дні певного припинення вогню для цих людей і що ви зараз можете побачити їх на вулицях. Це величезний успіх! Якщо евакуація буде позитивна й успішна - ми вдячні американській стороні. Це їхня ініціатива, вона йде під їхнім лідерством. Але ми побачимо, як це все завершиться. Сподіваюся, хорошим чином
Нагадаємо
Після запровадження режиму припинення вогню, який вже триває 30 годин, Херсон буквально ожив, а сторони повністю дотримуються домовленостей у межах гуманітарної місії, яка триватиме до 1 листопада.