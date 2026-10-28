"Херсон, який перебував постійно під обстрілами, буквально ожив" - Лубінець про гуманітарну операцію

Після запровадження режиму припинення вогню, яке вже триває 30 годин, Херсон буквально ожив, а сторони повністю дотримуються домовленостей у межах гуманітарної місії, яка триватиме до 1 листопада. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

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"Найголовніше - щоб був мир". Саме такі слова сьогодні найчастіше чуємо від людей на Херсонщині. Спілкуючись із місцевими жителями, мій представник Василь Донець почув багато прохань продовжити роботу, спрямовану на припинення вогню. Вже другий день ми перевіряємо та контролюємо дотримання режиму тиші. Припинення вогню вплинуло на саме місто. Херсон, який перебував постійно під обстрілами, буквально ожив. На вулицях стало більше людей, активізувалося міське життя. Люди спокійно виходять на вулицю, гуляють, насолоджуються осіннім сонцем. Те, що для когось є звичайним повсякденним життям, для жителів Херсонщини сьогодні - найбільше бажання - написав Лубінець.

Він нагадав, що станом на 12:00 українська та російська сторона продовжують повністю виконувати домовленості. Режим тиші розпочався 27 жовтня о 03:00 за київським часом (04:00 за московським часом) і триватиме до 1 листопада, 22:59.

Це дозволить нам здійснити гуманітарну місію, яку ми проводимо спільно з Уповноваженою з прав людини в рф Яною Лантратовою за посередництва та координації першої леді США Меланії Трамп - додав Лубінець.

Нагадаємо

Україна оголосила з 03:00 27 жовтня за київським часом режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Це необхідно для проведення гуманітарної операції, доставки допомоги жителям міста та підготовки до безпечного виїзду цивільного населення.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов вранці 27 жовтня оголосив про початок гуманітарної місії в Олешках.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виїхав на місце – відповідатиме за координацію процесу.

Режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада, зазначав один з українських перемовників на мирних переговорах, народний депутат Давид Арахамія.

Генеральний штаб ЗСУ тим часом закликав громадян орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення щодо гуманітарної операції.